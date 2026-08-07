Jaminton Campaz y su futuro en Rosario Central: "Cuando llegue la oportunidad, vamos a salir"

Jaminton Campaz volvió a figurar con Rosario Central, en medio de los rumores que lo vinculan con un ‘grande’ del fútbol mexicano. El ‘Bicho’, como es apodado el colombiano, marcó el gol del triunfo de los ‘canallas’ 2-1 sobre Aldosivi, este viernes, en un duelo por la cuarta fecha del balompié argentino.

Lo cierto es, que tras el juego disputado en el Gigante de Arroyito, escenario en donde Campaz fue el dueño de las emociones: murmullos en la previa de la contienda, algunos silbidos en las gradas, y la alegría del tanto de la victoria, habló claro sobre la posibilidad de ser transferido: el América de México es el club que buscaría ficharlo.

"Aquí estamos. Cuando llegue la oportunidad de salir, vamos a salir, la idea es salir bien", dijo de entrada Campaz en diálogo con ‘TNT Sports’ Argentina y que replican en la web de ‘TyC Sports’.

Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi. Foto tomada del X de @RosarioCentral

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Y agregó el exDeportes Tolima: "Creo que he hecho cosas positivas aquí en el club. Seguir entrenando, seguir mejorando, que tenemos muchas cosas por jugar y esperar que se dé la oportunidad. Hablé mucho con Ángel (Di María), sabemos que es un jugador de experiencia y talla mundial por todo lo que ha logrado; escucharlo ha sido un privilegio y acá estamos".



Hay que precisar que el oriundo de Tumaco se ausentó de los entrenamientos de Rosario el martes y miércoles, luego del ofrecimiento por parte del conjunto ‘azulcrema’. Cuando fue consultado si ya era hora de partir del club tras los logros obtenidos, su respuesta volvió a ser contundente.

"Durante los silbidos, yo creo que todo eso hace parte del fútbol. Ya depende de vos si quieres que siempre esté eso negativo de vos. Como dice el fútbol, recibí esas dos ocasiones, así que contento, y como dije, si se da la oportunidad de irme, me iré por la puerta grande así como entré, no dejando malas cosas aquí. Para la hinchada, aquí estamos presentes y duraré lo que Dios quiera. Aquí estamos", concluyó el mundialista con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá.

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¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?

Será el jueves 13 de agosto contra Corinthians, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Dicho juego se disputará en el Gigante de Arroyito, en horario de las 7:30 de la noche, en Colombia.