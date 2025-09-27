Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la prueba de ruta femenina del Mundial de ciclismo: hay nueva campeona

Clasificación de la prueba de ruta femenina del Mundial de ciclismo: hay nueva campeona

Lotte Kopecky, de Bélgica, había ganado las últimas dos ediciones del Mundial de ciclismo, pero, en esta ocasión, quien celebró el título fue Magdeleine Vallieres.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de sept, 2025
Magdeleine Vallieres, ciclista canadiense, celebra su victoria en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025
AFP

