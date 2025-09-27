Clasificación de la prueba de ruta femenina del Mundial de ciclismo: hay nueva campeona

El Mundial de ciclismo 2025 está llegando a su final. Este sábado 27 de septiembre, se llevó a cabo la prueba de ruta femenina élite, con inicio y final en la ciudad de Kigali, capital de Ruanda, que contó con 164,6 kilómetros en total, sterrato y varias subidas. Allí, quien celebró, tras superar esta exigente carrera, fue Magdeleine Vallieres, de Canadá.

La ciclista de 24 años se subió a lo más alto del podio y será la portadora del maillot arcoíris en las pruebas de ruta en la próxima temporada. Quienes completaron el podio fueron la neozelandesa, Niamh Fisher-Black, quien se hizo con la medalla de plata, y Mavi García, de España, colgándose la presea de bronce.

Respecto a los tiempos finales de la competencia, la vencedora completó el recorrido en 4h 34' 48'', mientras que sus más cercanas perseguidoras finalizaron a 23 y 27 segundos, respectivamente. Así las cosas, hay nueva reina en esta modalidad, pues Lotte Kopecky se había coronda campeona tanto en 2023 como en 2024.

Eso sí, se debe aclarar que la belga no estuvo presente en esta edición que fue histórica, pues fue la primera vez que un Mundial de ciclismo se desarrolló en África. Quienes completaron el top 10 fueron Elise Chabbey, Riejanne Markus, Antonia Niedermaier, Demi Vollering, Kimberley Pienaar, Marlen Reusser y Kasia Niewiadoma.

Respecto a las colombianas, no fue su mejor presentación. En el caso de Diana Peñuela, se retiró y no completó la competencia, mientras que Paula Patiño, quien era la carta fuerte, culminó en el puesto 50, a 16 minutos y 16 segundos de la ganadora, la canadiense, Magdeleine Vallieres.



Clasificación de la ruta femenina del Mundial de ciclismo 2025

1. Magdeleine Vallieres (Canadá) - 4h 34' 48

2. Niamh Fisher-Black (Nueva Zelanda) - a 23''

3. Mavi García (España) - a 27''

4. Elise Chabbey (Suiza) - a 41''

5. Riejanne Markus (Países Bajos) - a 57''

6. Antonia Niedermaier (Alemania) - a 1' 17''

7. Demi Vollering (Países Bajos) - a 1' 34''

8. Kimberley Pienaar (Mauricio) - a 1' 34''

9. Marlen Reusser (Suiza) - a 1' 34''

10. Kasia Niewiadoma (Polonia) - a 1' 34''