Vea el golazo de Ferran Torres en Elche vs. Barcelona: taco, arquero acostado y 'bombazo'

Este sábado, Barcelona visitó al Elche por la fecha 22 de la Liga de España y Ferran Torres fue el autor de un gol de gran factura.
A los 39 minutos, Lamine Yamal le dio un pase largo a Torres que se la dejó de taco a Frenki de Jong. El neerlandés engañó al arquero con dos enganches y se la regreso al número 7 que no tuvo piedad y marcó de pierna derecha.
Vea el gol de Ferran Torres en Elche vs. Barcelona
GOAALLLL FROM FERRAN TORRES, FRENKIE ASSIST!!!! HE HAD THE ALL THE SPACE TO SHOT BUT DECIDED TO MAKE A BACK PASS— Charlz (@FCBCharlz) January 31, 2026
FCB 2:1 ELCHE pic.twitter.com/r7w6EOMiYh