Gol Caracol  / Vea el golazo de Ferran Torres en Elche vs. Barcelona: taco, arquero acostado y 'bombazo'

Vea el golazo de Ferran Torres en Elche vs. Barcelona: taco, arquero acostado y 'bombazo'

Barcelona se fajó con una gran anotación de Ferran Torres, precedida por una jugada colectiva con taco de lujo y el amague a un arquero. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Ferran Torres en Elche vs. Barcelona.
Ferran Torres en Elche vs. Barcelona.
Getty Images.

