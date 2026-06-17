Vea el golazo de Jude Bellingham con Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Cuando apenas comenzaba la segunda parte del compromiso, el jugador Jude Bellingham apareció dentro del área para continuar con las emociones de los goles del partido.

El tanto se dio exactamente en el minuto 47', cuando Jude recibió casi en mitad e campo y tras una gran corrida, entró al área y de pierna derecha remató de gran manera para vencer al arquero croata y poner el tercero de los 'leones'.

Vea el gol acá:

¡QUÉ PARTIDAZO DE MUNDIAL! ¡INGLATERRA OTRA VEZ ARRIBA!



Bellingham recibió en tres cuartos de cancha, profundizó con una gran conducción y remató al palo izquierdo del arquero para el 3-2 sobre Croacia. pic.twitter.com/J0eaL9gq6R — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026