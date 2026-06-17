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Gol Caracol  / Vea el golazo de Jude Bellingham con Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Jude Bellingham con Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Jude Bellingham ganó en velocidad y remató de gran manera para poner en ventaja en el marcador nuevamente a Inglaterra sobre Croacia. Vea el tanto del inglés acá.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Gol de Jude Bellingham con Inglaterra
Gol de Jude Bellingham con Inglaterra
AFP

Cuando apenas comenzaba la segunda parte del compromiso, el jugador Jude Bellingham apareció dentro del área para continuar con las emociones de los goles del partido.

El tanto se dio exactamente en el minuto 47', cuando Jude recibió casi en mitad e campo y tras una gran corrida, entró al área y de pierna derecha remató de gran manera para vencer al arquero croata y poner el tercero de los 'leones'.

Vea el gol acá:

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