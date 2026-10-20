Partidazo en Parque de los Príncipes: PSG superó 4-2 al Barcelona por la Champions League

El PSG superó al Barcelona en una noche llena de emociones. En un auténtico choque de 'trenes' por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los vigentes campeones se impusieron 4-2 a los 'culé' en el Parque de los Príncipes.

El conjunto parisino se adelantó en la primera mitad gracias a una anotación de Désiré Doué (38'). En el complemento, los 'blaugranas' reaccionaron e igualaron las acciones mediante Xavi Espart (55'), pero Lucas Hernández volvió a poner al frente al PSG al minuto 72.

PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3 AFP

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La gran figura de los 'culé', Lamine Yamal, puso el 2-2 transitorio al 78', antes de que Vitinha decretara el 3-2, al minuto 81 a favor de los locales.

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Pero faltaba un gol en la noche parisina, ya que Frank Ruíz decretó el 4-2 final para los dirigidos por Luis Enrique.