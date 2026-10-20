Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidazo en Parque de los Príncipes: PSG superó 4-2 al Barcelona por la Champions League

Partidazo en Parque de los Príncipes: PSG superó 4-2 al Barcelona por la Champions League

Fue un duelo de 'toma y dame' en territorio parisino entre el vigente campeón de la Champions League, PSG, y el Barcelona. Los de Luis Enrique acabaron con el invicto de los 'culé'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
Comparta en:
Jugadores del PSG y un festejo de gol contra Barcelona en el Parque de los Príncipes por la Champions League.
Jugadores del PSG y un festejo de gol contra Barcelona en el Parque de los Príncipes por la Champions League.
Foto: AFP

El PSG superó al Barcelona en una noche llena de emociones. En un auténtico choque de 'trenes' por la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los vigentes campeones se impusieron 4-2 a los 'culé' en el Parque de los Príncipes.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El conjunto parisino se adelantó en la primera mitad gracias a una anotación de Désiré Doué (38'). En el complemento, los 'blaugranas' reaccionaron e igualaron las acciones mediante Xavi Espart (55'), pero Lucas Hernández volvió a poner al frente al PSG al minuto 72.

PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
AFP

Publicidad

Últimas noticias

Lamine Yamal Barcelona
Gol Caracol

Vea el golazo de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League; definición de crack

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo es humano; vea el penalti que falló con Al Nassr contra Neom

La gran figura de los 'culé', Lamine Yamal, puso el 2-2 transitorio al 78', antes de que Vitinha decretara el 3-2, al minuto 81 a favor de los locales.

Publicidad

Pero faltaba un gol en la noche parisina, ya que Frank Ruíz decretó el 4-2 final para los dirigidos por Luis Enrique.

Relacionados

PSG

Barcelona FC

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad