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Gol Caracol  / Vea el golazo de Matías Galarza, en Turquía vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Matías Galarza, en Turquía vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El futbolista paraguayo sacó un potente remate de media distancia, en solo el 'amanecer' del compromiso, para sentenciar gran golazo para el equipo 'guaraní'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Matías Galarza celebrando anotación contra Turquía, en el Mundial 2026.
Matías Galarza celebrando anotación contra Turquía, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Con un gol a los 64 segundos de Matías Galarza, hasta ahora el más rápido en lo que va del Mundial 2026, la selección de Paraguay derrota por 0-1 al descanso a Turquía en la segunda jornada del Grupo D del partido que se disputa en Santa Clara (California).

Con su anotación, el centrocampista de 24 años del Atlanta United de la MLS, superó por siete segundos al anotado este mismo viernes por el marroquí Ismael Saibari, que lo marcó al minuto y 11 segundos ante Escocia en el juego del Grupo C de la competición.

Vea el golazo de Matías Galaraza, en el Mundial 2026:

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