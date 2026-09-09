Vea el golazo de Raphinha en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Este miércoles, en el Camp Nou, Barcelona se puso en ventaja sobre Feyenoord con un golazo de Raphinha, en la fecha 1 de la UEFA Champions League.
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A los tres minutos, Lamine Yamal filtró un pase al brasileño, quien con un enganche dejó regados a Charles Vanhoutte y Jeremiah St Juste, y posteriormente anotó con pierna zurda.
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Vea el gol de Raphinha:
¡RAPHINHA, FÚTBOL TOTAL! Infernal golazo del brasileño para abrir el marcador para Barcelona ante Feyenoord en la fecha 1 de la fase liga de la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
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