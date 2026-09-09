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Gol Caracol  / Vea el golazo de Raphinha en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Vea el golazo de Raphinha en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Barcelona abrió la cuenta a los tres minutos con una gran anotación del brasileño Raphinha, quien dejó 'regados' en la cancha a dos defensores del Feyenoord.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Raphinha, brasileño del Barcelona.
Raphinha, brasileño del Barcelona.
afp.

Este miércoles, en el Camp Nou, Barcelona se puso en ventaja sobre Feyenoord con un golazo de Raphinha, en la fecha 1 de la UEFA Champions League.

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A los tres minutos, Lamine Yamal filtró un pase al brasileño, quien con un enganche dejó regados a Charles Vanhoutte y Jeremiah St Juste, y posteriormente anotó con pierna zurda.

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Vea el gol de Raphinha:

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