Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, líder absoluto

No hay quien pueda al esprint con el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike). Una vez más el ciclista de 21 años levantó los brazos como vencedor, la quinta vez en la presente edición de la Vuelta a España 2026, el séptimo éxito para su equipo, récord en una grande, tras una jornada de transición previa a la crono de Jerez que mantuvo a Enric Mas con el maillot rojo.

Imparable el corredor de Darlington. Levantó la mano señalando el cinco, la "manita", como rey del esprint y ganador de la decimoséptima etapa que a través de 185 km unió Dos Hermanas y Sevilla. Junto al Guadalquivir, Visma activó su plan perfecto: Van Aert lanza y Brennan remata. Marcó en meta 4h.07.15, a una media de 44,7 km/hora. Segunda plaza para el belga Jordi Meeus y tercera para Magnus Cort Nielsen.

Después de la faena por velocidad, Brennan se mereció salir por la puerta grande de la plaza ciclista. Mientras, Enric Mas y los hombres de la general arrancaron una página del calendario, y ya están en capilla ante la crono. Plaza de primera en Jerez, 32 km al sol, duelo entre los favoritos. Cara a cara.

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La ventaja para Enric, quien saldrá a defender 2.06 sobre Felix Gall y 2.10 respecto a Roglic. El líder del Movistar en su mejor versión contra la historia que avala al esloveno, ganador de 4 Vueltas. Entre medias un austríaco que transita de puntillas.



En cuanto a la clasificación de la montaña, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) lidera en solitario con 69 puntos, seguido del belga

Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) con 40 unidades. El nacido en Bogotá todavía tiene oportunidades de seguir sumando, con los múltiples puertos que habrá en la etapa 19 y 20.

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

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1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 69 puntos.

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

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5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.

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7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 10 puntos.