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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, líder absoluto

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, líder absoluto

En Gol Caracol repasamos cómo va el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en la lucha por la camiseta de los lunares azules. Así quedó todo luego de la etapa 17.

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

No hay quien pueda al esprint con el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike). Una vez más el ciclista de 21 años levantó los brazos como vencedor, la quinta vez en la presente edición de la Vuelta a España 2026, el séptimo éxito para su equipo, récord en una grande, tras una jornada de transición previa a la crono de Jerez que mantuvo a Enric Mas con el maillot rojo.

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Imparable el corredor de Darlington. Levantó la mano señalando el cinco, la "manita", como rey del esprint y ganador de la decimoséptima etapa que a través de 185 km unió Dos Hermanas y Sevilla. Junto al Guadalquivir, Visma activó su plan perfecto: Van Aert lanza y Brennan remata. Marcó en meta 4h.07.15, a una media de 44,7 km/hora. Segunda plaza para el belga Jordi Meeus y tercera para Magnus Cort Nielsen.

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Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago, en la cima

Después de la faena por velocidad, Brennan se mereció salir por la puerta grande de la plaza ciclista. Mientras, Enric Mas y los hombres de la general arrancaron una página del calendario, y ya están en capilla ante la crono. Plaza de primera en Jerez, 32 km al sol, duelo entre los favoritos. Cara a cara.

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La ventaja para Enric, quien saldrá a defender 2.06 sobre Felix Gall y 2.10 respecto a Roglic. El líder del Movistar en su mejor versión contra la historia que avala al esloveno, ganador de 4 Vueltas. Entre medias un austríaco que transita de puntillas.

En cuanto a la clasificación de la montaña, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) lidera en solitario con 69 puntos, seguido del belga
Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) con 40 unidades. El nacido en Bogotá todavía tiene oportunidades de seguir sumando, con los múltiples puertos que habrá en la etapa 19 y 20.

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Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

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1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 69 puntos.

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

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5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - 12 puntos.

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7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - 10 puntos.

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