Vea el golazo de Karim Adeyemi en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Este miércoles, en el Camp Nou, Barcelona amplió la ventaja sobre el Feyenoord con un golazo de Karin Adeyemi.
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A los 22 minutos, Joao Cancelo le dio un pase al alemán, quien tomó la pelota y metió un derechazo fuerte y colocado al angulo.
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Vea el gol de Karim Adeyemi:
Karim Adeyemi, flamante refuerzo de Barcelona, marcó un GOLAZO vs. Feyenoord pero lo que se robó miradas fue... ¡SU FESTEJO!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
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