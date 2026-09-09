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Gol Caracol  / Vea el golazo de Karim Adeyemi en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Vea el golazo de Karim Adeyemi en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Barcelona amplió la cuenta contra el Feyenoord con un tanto de gran factura del alemán Karim Adeyemi, quien anotó de media distancia. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Karim Adeyemi, jugador del Barcelona.
Karim Adeyemi, jugador del Barcelona.
afp.

Este miércoles, en el Camp Nou, Barcelona amplió la ventaja sobre el Feyenoord con un golazo de Karin Adeyemi.

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A los 22 minutos, Joao Cancelo le dio un pase al alemán, quien tomó la pelota y metió un derechazo fuerte y colocado al angulo.

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