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Gol Caracol  / Sigue la novela de Julián Álvarez; nuevo pronunciamiento desde Atlético de Madrid

Sigue la novela de Julián Álvarez; nuevo pronunciamiento desde Atlético de Madrid

Luego de su fallido fichaje por el Fútbol Club Barcelona, la situación con el argentino, Julián Álvarez, no ha sido fácil en la interna del equipo 'colchonero'.

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Julián Álvarez, delantero argentino, quería salir de Atlético de Madrid
Julián Álvarez, delantero argentino, quería salir de Atlético de Madrid
AFP

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que el “caso” Julián Álvarez “está cerrado” y repasó que, después de “todos los acontecimientos, la persona sufre y uno está preocupado”, pero la “recuperación” del delantero es “buena”.

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“Yo le veo bien, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos (su traspaso deseado, frustrado e inviable al Barcelona), pues la verdad que la persona sufre y uno está preocupado, pero yo creo que la recuperación es buena y cuando crea conveniente el míster (el entrenador Diego Simeone) saldrá a jugar. El caso Julián está cerrado”, explicó a los medios de comunicación en Liverpool.

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Este miércoles se mide a ese rival en Anfield, en el inicio de la Liga de Campeones. “Ya hemos jugado muchas veces con ellos y las sensaciones siempre son buenas. Aquí hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado. Nosotros siempre salimos a ganar y espero que ganemos para empezar bien la 'Champions'”, declaró el dirigente sobre el encuentro.

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Cerezo asume que la actual edición de la Liga de Campeones es “especial”.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.
AFP

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“Estamos contentos y orgullosos de que la final sea en nuestro estadio, con lo cual nos obliga a intentar ganar todo para estar en esa final”, afirmó el presidente del Atlético, que esperó que Marcos Llorente pueda repetir goles en Anfield, donde ha anotado cuatro tantos: “Ojalá. Yo lo veo muy bien, está en un momento fenomenal y es posible que lo pueda hacer, ¿por qué no?”.

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El dirigente también incidió en que “la distancia” entre el Real Madrid y el Barcelona con el resto de equipos en España “existe siempre y va a existir”. “Pero nosotros hacemos las cosas con conocimiento de lo que queremos. Y lo que queremos es ganar donde juguemos”.

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