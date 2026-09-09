Sigue la novela de Julián Álvarez; nuevo pronunciamiento desde Atlético de Madrid

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que el “caso” Julián Álvarez “está cerrado” y repasó que, después de “todos los acontecimientos, la persona sufre y uno está preocupado”, pero la “recuperación” del delantero es “buena”.

“Yo le veo bien, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos (su traspaso deseado, frustrado e inviable al Barcelona), pues la verdad que la persona sufre y uno está preocupado, pero yo creo que la recuperación es buena y cuando crea conveniente el míster (el entrenador Diego Simeone) saldrá a jugar. El caso Julián está cerrado”, explicó a los medios de comunicación en Liverpool.

Este miércoles se mide a ese rival en Anfield, en el inicio de la Liga de Campeones. “Ya hemos jugado muchas veces con ellos y las sensaciones siempre son buenas. Aquí hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado. Nosotros siempre salimos a ganar y espero que ganemos para empezar bien la 'Champions'”, declaró el dirigente sobre el encuentro.

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Cerezo asume que la actual edición de la Liga de Campeones es “especial”.



Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. AFP

“Estamos contentos y orgullosos de que la final sea en nuestro estadio, con lo cual nos obliga a intentar ganar todo para estar en esa final”, afirmó el presidente del Atlético, que esperó que Marcos Llorente pueda repetir goles en Anfield, donde ha anotado cuatro tantos: “Ojalá. Yo lo veo muy bien, está en un momento fenomenal y es posible que lo pueda hacer, ¿por qué no?”.

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El dirigente también incidió en que “la distancia” entre el Real Madrid y el Barcelona con el resto de equipos en España “existe siempre y va a existir”. “Pero nosotros hacemos las cosas con conocimiento de lo que queremos. Y lo que queremos es ganar donde juguemos”.