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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17; Matthew Brennan hizo historia

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17; Matthew Brennan hizo historia

Este miércoles, la decimoseptima jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien consiguió su quinta victoria en la carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Matthew Brennan, ciclista británico.
Matthew Brennan, ciclista británico.
AFP.

Este miércoles, la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Dos hermanas y Sevilla, con un recorrido de 185 kilómetros totalmente llanos. El ganador fue Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien fue el más rápido al esprint, logrando su quinta victoria en esta 'ronda ibérica', gesta que no ocurría desde 1995 con Laurent Jalabert.

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Tan pronto tomaron la salida, tres corredores se pusieron a trabajar con miras a formar la fuga. Sinuhé Fernández, Fredrik Dversnes y Enzo Paleni se marcharon y le sacaron una luz de ventaja al grupo.

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Dversnes no resistió el paso y fue alcanzado por el lote. Poco a poco fueron rodando por las largas llanuras españolas y los dos escapados consiguieron una renta máxima de 4:45.

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La jornada fue transcurriendo con tranquilidad, tanto así, que, Wout van Aert ayudó en la recolección de carimañolas en el Visma Lease a Bike y la única novedad tuvo que ver con un fallo mecánico en la bicicleta de Marcel Camprubí.

A 20 km de la meta, Fernández cruzó primero y se quedó con los puntos en el esprint intermedio ubicado en San José de la Rinconada. De ahí en adelante el pelotón aceleró y le dio cacería al español, quedando solo en punta de carrera el francés Paleni.

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Paleni lucho con toda las fuerzas de sus piernas, pero claudicó a 3 km. Los trenes de velocidad se armaron en equipos como Uno X, Visma y Cofidis. Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) de nuevo hizo de las suyas y se quedó con el triunfo.

Matthew Brennan, ciclista británico.
Matthew Brennan, ciclista británico.
AFP.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17

1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 09' 44''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''
3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''
4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''
6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''
8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''
9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''
10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''
11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''

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