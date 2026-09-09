Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17; Matthew Brennan hizo historia

Este miércoles, la etapa 17 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Dos hermanas y Sevilla, con un recorrido de 185 kilómetros totalmente llanos. El ganador fue Matthew Brennan (Visma Lease a Bike), quien fue el más rápido al esprint, logrando su quinta victoria en esta 'ronda ibérica', gesta que no ocurría desde 1995 con Laurent Jalabert.

Tan pronto tomaron la salida, tres corredores se pusieron a trabajar con miras a formar la fuga. Sinuhé Fernández, Fredrik Dversnes y Enzo Paleni se marcharon y le sacaron una luz de ventaja al grupo.

Dversnes no resistió el paso y fue alcanzado por el lote. Poco a poco fueron rodando por las largas llanuras españolas y los dos escapados consiguieron una renta máxima de 4:45.

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La jornada fue transcurriendo con tranquilidad, tanto así, que, Wout van Aert ayudó en la recolección de carimañolas en el Visma Lease a Bike y la única novedad tuvo que ver con un fallo mecánico en la bicicleta de Marcel Camprubí.



A 20 km de la meta, Fernández cruzó primero y se quedó con los puntos en el esprint intermedio ubicado en San José de la Rinconada. De ahí en adelante el pelotón aceleró y le dio cacería al español, quedando solo en punta de carrera el francés Paleni.

Paleni lucho con toda las fuerzas de sus piernas, pero claudicó a 3 km. Los trenes de velocidad se armaron en equipos como Uno X, Visma y Cofidis. Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) de nuevo hizo de las suyas y se quedó con el triunfo.

Matthew Brennan, ciclista británico. AFP.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 17

1. Enric Mas (Movistar Team) - 60h 09' 44''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 06''

3. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 10''

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 4' 24''

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 5' 44''

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 6' 14''

7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 6' 49''

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 7' 01''

9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 7' 19''

10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 8' 55''

11. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 9' 48''