Omar Rekik descontó para Túnez: vea su gol contra Suecia por el Mundial 2026

Túnez encontró una luz de esperanza en Omar Rekik. Este domingo 14 de junio, perdía 2-0 contra Suecia, con goles de Yasin Ayari y Alexander Isak, por la fecha 1 del grupo F, en el estadio Monterrey, cuando apareció el hombre del N. K. Maribor para descontar y poner el 2-1, apretando el marcador.

Cuando transcurría el minuto 43', Hannibal Mejbri se hizo con el balón y envió un centro lleno de precisión y quien apareció fue Omar Rekik para conectar de cabeza. Locura y algarabía en Túnez, que se ilusionaba con remontar el compromiso, pero las cosas se complicaron. Viktor Gyökeres anotó el 3-1.

Acción de juego en el duelo entre Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Vea el gol de Omar Rekik en Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

GOL DE TÚNEZ QUE DESCONTÓ SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO 🔥🇹🇳



⚽ Rekik anticipó a todos y metió un cabezazo tremendo para vencer a Nordfeldt.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/cstmvB22ih — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026