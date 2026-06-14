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Gol Caracol  / Omar Rekik descontó para Túnez: vea su gol contra Suecia por el Mundial 2026

Omar Rekik descontó para Túnez: vea su gol contra Suecia por el Mundial 2026

A pesar de que el conjunto sueco era superior, la vía aérea le permitió descontar a los tunecinos, por intermedio de Omar Rekik, quien marcó de cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Omar Rekik celebra el gol de Túnez contra Suecia por el Mundial 2026
Omar Rekik celebra el gol de Túnez contra Suecia por el Mundial 2026
AFP

Túnez encontró una luz de esperanza en Omar Rekik. Este domingo 14 de junio, perdía 2-0 contra Suecia, con goles de Yasin Ayari y Alexander Isak, por la fecha 1 del grupo F, en el estadio Monterrey, cuando apareció el hombre del N. K. Maribor para descontar y poner el 2-1, apretando el marcador.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Gol Caracol

Lionel Scaloni sonríe; buenas noticias en Argentina de cara a su debut en el Mundial 2026

Cuando transcurría el minuto 43', Hannibal Mejbri se hizo con el balón y envió un centro lleno de precisión y quien apareció fue Omar Rekik para conectar de cabeza. Locura y algarabía en Túnez, que se ilusionaba con remontar el compromiso, pero las cosas se complicaron. Viktor Gyökeres anotó el 3-1.

Acción de juego en el duelo entre Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Vea el gol de Omar Rekik en Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026

Acción de juego en el duelo entre Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026.
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🔴 Suecia vs. Túnez, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo por el Mundial 2026

Alexander Isak festejando anotación con Suecia, en el Mundial 2026.
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Vea el gol de Alexander Isak, en Suecia vs. Túnez, por el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección Portugal, en un entrenamiento en el Mundial 2026
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Susto para la Selección Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026; "a resguardarse"

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