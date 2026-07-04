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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi, en Canadá vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi, en Canadá vs. Marruecos, por el Mundial 2026

El futbolista marroquí nuevamente le anotó a los norteamericanos, para ampliar la ventaja y empezar a sellar su camino rumbo a los cuartos de final, en el certamen mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Gol de Azzedine Ounahi con Marruecos
Marruecos
AFP

Con doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82'), Marruecos derrotó a Canadá, este sábado en Houston, y se convirtió en el primer equipo cuartofinalista del Mundial 2026.

Y es que, luego de anotar el primer tanto, el futbolista africano no se detuvo y aprovechando un ataque frente a una defensa endeble; volvió a reportarse con gran gol, que sentenció la clasificación marroquí.

Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi en Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026:

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