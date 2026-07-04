Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi, en Canadá vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Con doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82'), Marruecos derrotó a Canadá, este sábado en Houston, y se convirtió en el primer equipo cuartofinalista del Mundial 2026.

Y es que, luego de anotar el primer tanto, el futbolista africano no se detuvo y aprovechando un ataque frente a una defensa endeble; volvió a reportarse con gran gol, que sentenció la clasificación marroquí.

Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi en Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026: