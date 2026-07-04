Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi, en Canadá vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Con doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82'), Marruecos derrotó a Canadá, este sábado en Houston, y se convirtió en el primer equipo cuartofinalista del Mundial 2026.
Y es que, luego de anotar el primer tanto, el futbolista africano no se detuvo y aprovechando un ataque frente a una defensa endeble; volvió a reportarse con gran gol, que sentenció la clasificación marroquí.
Vea el segundo gol de Azzedine Ounahi en Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026:
LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/T3WKmn15o7
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