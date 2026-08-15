Vea la gran atajada de Álvaro Montero en Platense vs. Boca Juniors; ¡qué voladota!

En el estadio Vicente López, Platense y Boca Juniors se enfrentaron por la fecha 5 de la Liga de Argentina y el colombiano Álvaro Montero se lució con una gran atajada.

A los 25 minutos, Agustín Lagos sacó un bombazo de pierna derecha con efecto. La pelota se iba a meter en el ángulo, pero hasta allá llegó Montero para salvar al 'xeneize'.

Vea la atajada de Álvaro Montero:

🇨🇴 Montero salvó a Boca con esta increíble atajada 👀 pic.twitter.com/k31D2gqv32 — Boca Juniors | Xeneize News (@XeneizeNews) August 16, 2026