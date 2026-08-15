Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea la gran atajada de Álvaro Montero en Platense vs. Boca Juniors; ¡qué voladota!

Vea la gran atajada de Álvaro Montero en Platense vs. Boca Juniors; ¡qué voladota!

El arquero colombiano Álvaro Montero se lució con una gran parada en el primer tiempo de la visita de Boca Juniors a Platense, por la Liga de Argentina. ¡Para ver una y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero con Boca Juniors
Álvaro Montero con Boca Juniors
Boca Juniors

En el estadio Vicente López, Platense y Boca Juniors se enfrentaron por la fecha 5 de la Liga de Argentina y el colombiano Álvaro Montero se lució con una gran atajada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A los 25 minutos, Agustín Lagos sacó un bombazo de pierna derecha con efecto. La pelota se iba a meter en el ángulo, pero hasta allá llegó Montero para salvar al 'xeneize'.

Últimas noticias

Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami.
Gol Caracol

Vea el penalti que falló Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Así fue la formación del Real Madrid contra Ferencváros, en duelo de preparación.
Gol Caracol

Schalke 04 vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de preparación

Vea la atajada de Álvaro Montero:

Publicidad

Relacionados

Boca Juniors

Álvaro Montero

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad