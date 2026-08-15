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Gol Caracol  / Vea la asistencia de Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Vea la asistencia de Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Inter Miami encontró el empate contra Nashville luego de un buen pase de Lionel Messi para Telasco Segovia, quien definió de buena manera sobre el final del primer tiempo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami.
Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami.
AFP.

Luego de fallar un penalti, Lionel Messi se reivindicó con un buen pase para Telasco Segovia pusiera el empate en la visita de Inter Miami a Nashville, en la MLS.

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Al 45+3', Messi filtró una pelota en ofensiva y Segovia se lució con una gran jugada indidivual para definir con pierna derecha.

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