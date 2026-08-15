Vea la asistencia de Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Luego de fallar un penalti, Lionel Messi se reivindicó con un buen pase para Telasco Segovia pusiera el empate en la visita de Inter Miami a Nashville, en la MLS.
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Al 45+3', Messi filtró una pelota en ofensiva y Segovia se lució con una gran jugada indidivual para definir con pierna derecha.
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Vea la asistencia de Lionel Messi:
WOW! Telasco Segovia that was nasty! 🤯@InterMiamiCF equalizes right before half against Miami. pic.twitter.com/SnmWmKq0b1— Major League Soccer (@MLS) August 16, 2026
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