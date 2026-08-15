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Gol Caracol  / Vea el penalti que falló Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Vea el penalti que falló Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Lionel Messi tuvo en sus pies el empate de Inter Miami contra Nashville, pero le pegó muy mal a la pelota y el arquero detuvo el cobro. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami.
Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami.
AFP.

Este sábado, Inter Miami visitó a Nashville por la fecha 19 de la MLS y Lionel Messi tuvo una gran chance de penalti, pero no estuvo fino y falló.

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A los 25 minutos, Luis Suárez fue derribado dentro del área y el juez decretó falta. El astro argentino cobró, pero el arquero Brian Schwake lo atajó. En el rebote Sergio Reguilón anotó, pero el VAR revisó y se sancionó invasión de área.

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