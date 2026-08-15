Vea el penalti que falló Lionel Messi en Nashville vs. Inter Miami, en la MLS

Este sábado, Inter Miami visitó a Nashville por la fecha 19 de la MLS y Lionel Messi tuvo una gran chance de penalti, pero no estuvo fino y falló.

A los 25 minutos, Luis Suárez fue derribado dentro del área y el juez decretó falta. El astro argentino cobró, pero el arquero Brian Schwake lo atajó. En el rebote Sergio Reguilón anotó, pero el VAR revisó y se sancionó invasión de área.

Vea el penalti que erró Lionel Messi:

🚨| LIONEL MESSI MISSES THE PENALTY FOR INTER MAIMI! ❌⚽ pic.twitter.com/xIO5LV3Pl2 — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 16, 2026