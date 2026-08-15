"Jhon Arias fue recibido con hostilidad"; así calificaron su regreso al Maracaná

Fluminense derrotó 3-2 a Palmeiras este sábado 15 de agosto, en el estadio Maracaná, por la jornada 23 del Brasileirão. El equipo dirigido por Marcão remontó el marcador y sumó tres puntos ante el líder del campeonato. Hulk, Kevin Serna y Germán Cano marcaron para el conjunto local. Del otro, el colombiano Jhon Arias no tuvo mayor protagonismo y vivió momento incómodo con la hincha del 'tri'.

Jhon Arias, colombiano del Palmeiras. Palmeiras.

El partido comenzó con Fluminense buscando generar peligro por la banda derecha. Paulo Henrique Ganso asistió a Canobbio, quien exigió una intervención del arquero de Palmeiras. Posteriormente, Martinelli recibió un pase de Guga y tuvo espacio dentro del área para rematar, aunque su disparo no terminó en gol.

Palmeiras se adelantó en el marcador a los nueve minutos. Fluminense intentó responder con acciones de pelota quieta y remates desde media distancia. Hulk probó desde fuera del área tras una jugada en la que participaron Ganso y Soteldo, pero el balón impactó en la barrera. En otra acción, Soteldo habilitó a Ganso, quien ingresó hacia el centro y remató desde un costado, con el balón pasando cerca del poste.

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Hulk volvió a intentar desde fuera del área, aunque su remate fue desviado y terminó en las manos del arquero. Más adelante, Canobbio también probó con un disparo de larga distancia tras recibir un pase de Renê. El uruguayo tuvo además participación en otra aproximación, cuando recibió de Hércules y envió un centro al segundo palo en busca de Soteldo, pero la defensa rival despejó el balón.



El empate de Fluminense llegó a los 41 minutos. Tras una recuperación en campo contrario, Igor Rabello se combinó con Ganso, quien posteriormente habilitó a Canobbio. El uruguayo llegó hasta la línea de fondo y envió un centro que Hulk conectó de cabeza para superar al arquero de Palmeiras.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Hércules recibió un pase de Ganso y remató desde el borde del área, aunque el disparo fue interceptado. Poco después, Fluminense volvió a generar peligro tras un tiro de esquina ejecutado por Hulk.

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El conjunto local mantuvo la iniciativa en el comienzo del segundo tiempo. A los tres minutos, Canobbio llegó nuevamente hasta la línea de fondo por la derecha y envió un centro al segundo palo para Hulk, quien remató de volea. Luego, Soteldo recibió un pase de Ganso, se desplazó hacia el centro y ejecutó un remate desde el sector izquierdo que fue controlado por el arquero.

El venezolano volvió a participar en una jugada ofensiva después de una acción individual de Martinelli, que permitió a Fluminense acercarse nuevamente al área rival.

Palmeiras consiguió ponerse nuevamente en ventaja en el minuto 36 del segundo tiempo. Sin embargo, Fluminense reaccionó rápidamente y encontró el empate tres minutos después. A los 39, Guga envió un centro al área que Germán Cano conectó de cabeza y que terminó impactando en el poste. Kevin Serna aprovechó el rebote y convirtió para igualar el marcador.

Fluminense continuó buscando el tercer gol. Guga volvió a enviar un centro hacia el área para Cano, quien nuevamente ganó en el juego aéreo y estuvo cerca de marcar.

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La remontada se completó en el tiempo añadido. En el minuto 46, Martinelli cambió el juego hacia Guga, quien envió otro centro al área. Germán Cano apareció para conectar de cabeza y enviar el balón al fondo de la red, con lo que Fluminense selló el triunfo por 3-2 ante Palmeiras.

Con la victoria, Fluminense llegó a 38 puntos y se mantuvo dentro de los cuatro primeros puestos de la clasificación del Brasileirão.

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Tan pronto culminó el juego, la prensa brasileña calificó el desempeño de los jugadores y Jhon Arias se rajó. Apenas le dieron 4,5 de nota y con la siguiente reseña: "Fue recibido con hostilidad por los hinchas del Fluminense en el Maracaná y tuvo una actuación discreta. Retuvo el balón demasiado tiempo, cuando podría haber acelerado y creado buenas jugadas", remarcó 'Globo Esporte'.