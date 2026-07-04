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Gol Caracol  / Vea la impresionante atajada de Yassine Bounou en Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026

Vea la impresionante atajada de Yassine Bounou en Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026

El arquero marroquí protagonizó una tremenda atajada par ahogar el grito de gol Canadá en el juego de octavos de final. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Atajada de Yassine Bounou
Atajada de Yassine Bounou
AFP

En los primeros minutos del compromiso entre Marruecos y Canadá, se protagonizó la primera gran llegada de gol por parte de la anfitriona, pero que al guardameta se visitó de héroe y ahogó el grito de gol.

Todo ocurrió en apenas 9' minutos de juego, tras una gran jugada colectiva de los locales, donde Tani Oluwaseyi hizo una increíble jugada entrando al área y dándose la vuelta logró rematar, sin embrago, por infortunio de e´le, se encontró con la 'muralla' de Yassine Bounou que le achicó muy bien y atajó la pelota que iba con mucha potencia.

Vea la jugada acá:

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