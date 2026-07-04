Vea la impresionante atajada de Yassine Bounou en Marruecos vs. Canadá, por el Mundial 2026

En los primeros minutos del compromiso entre Marruecos y Canadá, se protagonizó la primera gran llegada de gol por parte de la anfitriona, pero que al guardameta se visitó de héroe y ahogó el grito de gol.

Todo ocurrió en apenas 9' minutos de juego, tras una gran jugada colectiva de los locales, donde Tani Oluwaseyi hizo una increíble jugada entrando al área y dándose la vuelta logró rematar, sin embrago, por infortunio de e´le, se encontró con la 'muralla' de Yassine Bounou que le achicó muy bien y atajó la pelota que iba con mucha potencia.

Vea la jugada acá:

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE BOUNOU!



Gran respuesta del arquero de Marruecos ante este remate de Tani Oluwaseyi.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yhyecHJPNa — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026