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Gol Caracol  / ¿David Raya es el mejor arquero del mundo? Sorpresivo debate por triunfo del Arsenal sobre Sporting

¿David Raya es el mejor arquero del mundo? Sorpresivo debate por triunfo del Arsenal sobre Sporting

Arsenal venció 1-0 al Spoting de Lisboa y en gran parte fue por las grandes atajadas del arquero David Raya, quien provocó inesperada discusión en los medios ingleses.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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David Raya fue la figura en Sporting vs. Arsenal.
David Raya fue la figura en Sporting vs. Arsenal.
Getty Images.

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