¿David Raya es el mejor arquero del mundo? Sorpresivo debate por triunfo del Arsenal sobre Sporting

Los medios ingleses amanecen este miércoles preguntándose si David Raya es el mejor portero del mundo en estos momentos, después de que sus intervenciones fueran clave para que el Arsenal tomara ventaja en su visita al Sporting de Portugal en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

El arquero español volvió a la portería de su equipo tras no participar en las dos últimas derrotas del Arsenal, en la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City y en los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton, porque eran competiciones en las que el titular era Kepa Arrizabalaga.

Y volvió con varias intervenciones de mérito cuando el partido iba 0-0 -lo decidió Kai Havertz con un gol en el 91- para asegurar su puerta a cero número 22 de la temporada. En Champions, Raya solo ha recibido cuatro goles en once encuentros y ha dejado en siete ocasiones su portería a cero.

"Para eso estoy, para ayudar al equipo lo máximo posible", dijo Raya en declaraciones a Amazon Prime después del partido.



"Es un portero increíble. Para mí es el mejor del mundo. Está infravalorado. Nos ha salvado muchas veces", dijo su compañero Havertz.

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Ganador en las dos últimas temporadas del Guante de Oro de la Premier, Raya va camino de un tercer galardón con quince porterías a cero, cuatro más que su más inmediato perseguidor, Gianluigi Donnarumma, y con solo siete jornadas por delante. De conseguirlo, igualará a Ederson y Pepe Reina y a sus 30 años solo tendrá por delante a Petr Cech y Joe Hart como máximos ganadores de dicho galardón.

En la cadena británica BBC destacan que Raya ha devuelto al Arsenal a la senda ganadora en el momento más importante de la temporada, con la Premier League y la Champions en juego, mientras que en "The Times" enumeran todas sus paradas y dan peso a que gracias a ellas el Arsenal está vivo en la eliminatoria.

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En "The Guardian", el titular que abre la versión web del periódico es "Raya marca la diferencia", acompañado de una foto del portero español celebrando la victoria en Lisboa.

"Mikel Arteta descubrió que poner a tu mejor portero puede ser una buena idea a la vez que su equipo se recupera de dos eliminaciones en copa con una tardía victoria en Lisboa", apunta el mismo periódico.