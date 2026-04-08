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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich y Luis Díaz, elogiados por triunfo sobre el Real Madrid en el Bernabéu tras 25 años

Bayern Múnich y Luis Díaz, elogiados por triunfo sobre el Real Madrid en el Bernabéu tras 25 años

Luego de la victoria 2-1 contra el Real Madrid, los medios alemanes no escatimaron en comentarios positivos sobre el Bayern Múnich y el colombiano Luis Díaz.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

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