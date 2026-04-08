Bayern Múnich y Luis Díaz, elogiados por triunfo sobre el Real Madrid en el Bernabéu tras 25 años

La prensa de Alemania celebró este miércoles la victoria del Bayern Múnich frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 1-2, en el primer duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones, un triunfo que los bávaros no lograban en 25 años.

"El Bayern conquista el Bernabéu", tituló el diario generalista Süddetusche Zeitung, influyente periódico alemán editado en Múnich, la capital de Baviera.

"El Bayern de Múnich gana por primera vez en veinticinco años al Real Madrid", destacó ese diario en su información sobre el partido del martes, que terminó con victoria bávara por 1-2, aunque los pupilos del entrenador belga Vincent Kompany "desperdiciaron" varias y "claras ocasiones de gol".

El semanario deportivo Kicker subrayó el papel clave en la victoria del Bayern Múnich del guardameta Manuel Neuer, quien a sus 40 años frustró en repetidas ocasiones las oportunidades de marcar del club 'blanco'.



"Los muniqueses deben su ajustada victoria por 1-2 sobre todo a una persona: Manuel Neuer", señaló Kicker sobre un partido en el que el Real Madrid sólo pudo anotar un tanto, mediada la segunda parte y de la mano de su estrella francesa Kylian Mbappé.

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El tanto del astro galo llegó después de que el Bayern Múnich se pusiera por delante en el marcador 2-0 gracias a los goles del punta colombiano Luis Díaz, al término de la primera mitad, y del delantero inglés Harry Kane, al inicio de la segunda parte.

Luis Díaz en el Bayern Múnich vs Real Madrid en los cuartos de la Champions League AFP

El popular diario Bild, el más leído de Alemania, instó en sus páginas de opinión al club bávaro a renovar de nuevo el contrato a Neuer tras su actuación en el Bernabéu.

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"Ningún portero alemán tiene un aura en su puesto. De ningún guardameta alemán tienen tanto respeto las estrellas rivales", destacó el periódico más leído de Alemania.

El también generalista diario Die Welt comentó sobre Neuer, elegido jugador del partido del martes, que fue quien desesperó al Real Madrid con una actuación de "primera categoría".

Por su parte, el Frankfurter Allgemeine Zeitung planteó en sus páginas deportivas que el meta germano demostró en Madrid "por qué es un gran ganador".

El Bayern de Múnich y el Real Madrid disputarán en la capital muniquesa el partido de vuelta de los cuartos de final el próximo martes.