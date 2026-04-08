Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Candidato al título de la Vuelta al País Vasco 2026 se retiró, tras fuerte caída en la etapa 2

Candidato al título de la Vuelta al País Vasco 2026 se retiró, tras fuerte caída en la etapa 2

Este miércoles, antes de tomar la salida de la tercera jornada, uno de los corredores favoritos a ganar la Vuelta al País Vasco 2026 decidió no continuar por los golpes que sufrió por una caída.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
Comparta en:
Pelotón de ciclistas.
Pelotón de ciclistas.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad