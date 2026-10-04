Así queda la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Llaneros 1-2 América

En el último partido de la fecha de este domingo, el América de Cali derrotó 1-2 a Llaneros, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que sigue reafirmando el liderato del equipo vallecaucano.

Francisco Meza abrió el marcador al minuto 17, pero al 73’ igualó Jorge Valencia Angulo en el estadio Bello Horizonte. Cuando todos pensaban que terminarían así, apareció Cristian Tovar para darle vuelta al marcador, al 90+5.

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Aún queda un partido más de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que será entre Independiente Medellín y Santa Fe, este lunes 5 de octubre, a las 7:00 p.m., en el estadio Atanasio Giradot.

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En los otros partidos de la jornada dominical, Pasto empató 0-0 con Fortaleza, Cúcuta goleó 4-0 al Pereira y Bucaramanga sigue invicto tras vencer 3-1 al Junior de Barranquilla. Y en un duelo adelantado de la fecha 17, Internacional de Bogotá y Once Caldas igualaron a un gol.



Acá la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-Ii, tras Llaneros 1-2 América: