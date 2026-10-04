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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así queda la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Llaneros 1-2 América

Así queda la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Llaneros 1-2 América

Este domingo se cerró la jornada del fútbol colombiano con una remontada en Villavicencio, y con eso, el América de Cali sigue liderando el campeonato local.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Llaneros vs América
Llaneros vs América - Foto:
Colprensa

En el último partido de la fecha de este domingo, el América de Cali derrotó 1-2 a Llaneros, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que sigue reafirmando el liderato del equipo vallecaucano.

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Francisco Meza abrió el marcador al minuto 17, pero al 73’ igualó Jorge Valencia Angulo en el estadio Bello Horizonte. Cuando todos pensaban que terminarían así, apareció Cristian Tovar para darle vuelta al marcador, al 90+5.

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Aún queda un partido más de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que será entre Independiente Medellín y Santa Fe, este lunes 5 de octubre, a las 7:00 p.m., en el estadio Atanasio Giradot.

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En los otros partidos de la jornada dominical, Pasto empató 0-0 con Fortaleza, Cúcuta goleó 4-0 al Pereira y Bucaramanga sigue invicto tras vencer 3-1 al Junior de Barranquilla. Y en un duelo adelantado de la fecha 17, Internacional de Bogotá y Once Caldas igualaron a un gol.

Acá la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-Ii, tras Llaneros 1-2 América:

1América12831247+1727
2Deportivo Cali12732209+1124
3Bucaramanga116502010+1023
4Atlético Nacional107122110+1122
5Millonarios135621811+721
6Medellín116231915+420
7Santa Fe115421812+619
8Tolima125431513+219
9Cúcuta124351519-415
10Llaneros124261617-114
11Águilas Doradas113531415-114
12Once Caldas123451516-113
13Internacional132741418-413
14Boyacá Chicó113351018-812
15Alianza123271224-1211
16Fortaleza121741318-510
17Junior112361620-49
18Pasto12237918-99
19Deportivo Pereira11155717-108
20Jaguares111461120-97
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