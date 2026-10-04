Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Novoa atajó penalti a Luis Muriel, en Bucaramanga vs Junior; le adivinó el remate

Diego Novoa atajó penalti a Luis Muriel, en Bucaramanga vs Junior; le adivinó el remate

El experimentado arquero del Bucaramanga, Diego Novoa, se vistió de figura para detenerle una pena máxima al delantero del Junior de Barranquilla, quien le había anotado uno minutos antes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2026
Comparta en:
Diego Novoa Bucaramanga
Diego Novoa, arquero del Bucaramanga
Bucaramanga Oficial

Junior salió al segundo tiempo del partido contra Bucaramanga con la intención de aprovechar el hombre de más en cancha, y al minuto 64 tuvo la opción de descontar lo que era el 3-1 parcial en el marcador. Luis Muriel tuvo un penalti para acortar la distancia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Sin embargo, y aunque ya había anotado otra pena máxima en el mismo compromiso, con calidad, en la segunda oportunidad el arquero Diego Novoa se vistió de héroe, como en varias en la noche, le adivinó el remate y le atajó el disparo al delantero de los 'tiburones'.

Publicidad

Últimas noticias

Millonarios quedó eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC.
Fútbol Colombiano

Hinchas de Millonarios encararon a directivo del club, luego del fracaso en Copa BetPlay

Real Cartagena perdió 2-3 con Boca Juniors en el Jaime Morón León.
Fútbol Colombiano

"Real Cartagena es el equipo más caro de la B, perdió el rumbo", dijo el que pone la plata

Acá el penalti atajado por Diego Novoa a Luis Muriel, en Bucaramanga vs Junior:

Publicidad

Relacionados

Luis Fernando Muriel

Atlético Bucaramanga

Junior de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad