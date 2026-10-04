Diego Novoa atajó penalti a Luis Muriel, en Bucaramanga vs Junior; le adivinó el remate

Junior salió al segundo tiempo del partido contra Bucaramanga con la intención de aprovechar el hombre de más en cancha, y al minuto 64 tuvo la opción de descontar lo que era el 3-1 parcial en el marcador. Luis Muriel tuvo un penalti para acortar la distancia.

Sin embargo, y aunque ya había anotado otra pena máxima en el mismo compromiso, con calidad, en la segunda oportunidad el arquero Diego Novoa se vistió de héroe, como en varias en la noche, le adivinó el remate y le atajó el disparo al delantero de los 'tiburones'.

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Acá el penalti atajado por Diego Novoa a Luis Muriel, en Bucaramanga vs Junior:

🧤🔥 ¡DIEGO NOVOA LE ATAJÓ PENAL A MURIEL! ¡Tremendo momento del arquero de Bucaramanga!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ddYv4LWGnl — Win Sports (@WinSportsTV) October 5, 2026