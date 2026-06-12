Vinícius Jr apunta alto antes del debut de Brasil: "Podemos ser campeones del Mundial"

El delantero de la selección brasileña Vinícius Júnior aseguró este viernes que no ha venido al Mundial 2026 para ser el mejor jugador del torneo, sino para "cambiar la historia" de la Canarinha y demostrar "a todos" que pueden ser campeones.

"Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó el extremo del Real Madrid en la rueda de prensa previa al debut contra Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El 7 de la 'Seleção' aseguró que está "en el momento más especial e importante" de su carrera y en nivel físico y técnico ideal después de una temporada con el Real Madrid sin lesiones.

Asimismo, afirmó que volver a estar al lado de Carlo Ancelotti, con el que coincidió en el Real Madrid, le da "mucha confianza" para poder repetir con la absoluta los éxitos que ha conseguido en los últimos años en el conjunto blanco.



"Espero cambiar la historia de mi país. No estoy hablando de goles o asistencias, estoy hablando de hacer con que mi equipo tenga confianza y gane, que es lo más importante", agregó en una comparecencia marcada por el gesto serio de Vini.

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"No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane", insistió.

Vinícius Júnior, jugador de la Selección Brasil, en medio de un partido preparatorio AFP

Además, resaltó que ahora poco importa quién fue el último campeón de la Eurocopa o de la Copa América porque todas las selecciones empiezan de cero en un Mundial.

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Sobre su primer rival del Grupo C, Vinícius destacó que Marruecos ha mejorado "mucho" en los últimos años y tiene una "excelente" plantilla.

"Es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió (en Qatar 2022). Tiene a Brahim, Hakimi y otros jugadores que son muy importantes", analizó.

En otro momento de su comparecencia, el 7 de Brasil habló de Neymar, sobre el que espera que se recupere pronto de su lesión en el gemelo y pueda volver a vestirse la camiseta 'verdeamarela'.

"Todos los movimientos que aprendí fue porque lo observaba a él. Todas las cosas que hice dentro del campo fueron para intentar hacerlo igual que Neymar", confesó.

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Preguntado sobre la actualidad del Real Madrid, Vinícius rechazó comentar la situación de su club, que acaba de anunciar el regreso del entrenador portugués, José Mourinho, y señaló que "solo está centrado" en la selección brasileña.