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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional ya tomó una decisión con el técnico, Diego Arias: comunicado oficial

Atlético Nacional ya tomó una decisión con el técnico, Diego Arias: comunicado oficial

Después de perder la final de Liga BetPlay I-2026, con Junior de Barranquilla, y planeando el segundo semestre, Atlético Nacional se pronunció sobre su entrenador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Diego Arias Atlético Nacional
Diego Arias, técnico interino Atlético Nacional - Foto:
Colprensa

"Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino", con estas palabras, que fueron publicadas en las diferentes redes sociales de la institución antioqueña, se dio a conocer la decisión del club 'verdolaga' con relación a su entrenador.

Recordemos que, en el primer semestre del 2026, quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudamerica, tras perder con Millonarios, y, posteriormente, fue superado en la final de Liga BetPlay por Junior de Barranquilla, quedando subcampeón. Eso sí, también supo ser campeón, ya que ganó la Copa BetPlay 2025.

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"La institución le agradece por su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario", añadieron en el comunicado, donde aprovecharon la oportunidad para agradecerle.

"Al 'profe' Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino", puntualizó Atlético Nacional en sus cuentas oficiales. Ahora, desde el conjunto 'paisa' piensan en lo que se avecina, pues son conscientes de que deben corregir detalles para firmar una mejor presentación en el otro semestre.

"El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución", sentenció Atlético Nacional, dejando claro que buscarán nuevo estratega.

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Diego Arias, técnico encargado de Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

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