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Gol Caracol  / Duro golpe a la cabeza de jugador de Canadá, frente a Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

Duro golpe a la cabeza de jugador de Canadá, frente a Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

Tani Oluwaseyi sufrió fuerte choque con el guardameta europeo, quien fue arriba con los brazos, golpeándole la cabeza hasta dejarlo en el suelo. ¿Era penal?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este viernes 12 de junio, Canadá enfrentó a Bosnia y Herzegovina, por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo B, en el estadio de Toronto, por la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, más allá del espectáculo y buen juego; el encuentro tuvo polémica acción que asustó a más de uno, por la gravedad del asunto. Y es que, solo iniciando el complemento, hubo fuerte choque que dejó a jugador norteamericano en el suelo.

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El guardameta europeo, Nikola Vasilj, salió a rechazar una pelota con los brazos arriba, golpeando la cabeza de Tani Oluwaseyi, quien quedó en el suelo pidiendo asistencia.

Al final, tras revisión del VAR, se determinó que no era pena máxima y fue una acción fortuita.

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