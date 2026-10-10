Vinícius Júnior, de la euforia al enojo: así fue su expulsión en Real Madrid vs. Villarreal

Vinícius Júnior vivió una verdadera ruleta rusa de emociones, este sábado, en el partido que Real Madrid recibió a Villarreal por la Liga de España.

Todo sucedió tras el gol del brasileño, mismo que suponía el 2-0 parcial de los 'merengues' en el santiago Bernabéu. No obstante, en cuestión de minutos el '7' pasó de la euforia por la celebración de su tanto al enojo porque fue expulsado.

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Vea acá lo que pasó con Vinícius en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España:

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!!



El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026