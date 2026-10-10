Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius Júnior, de la euforia al enojo: así fue su expulsión en Real Madrid vs. Villarreal

Vinícius Júnior, de la euforia al enojo: así fue su expulsión en Real Madrid vs. Villarreal

El delantero brasileño había marcado para el Real Madrid frente al Villarreal, pero en cuestión de minutos todo le jugó en contra. ¡Vea acá lo que pasó con Vinícius Júnior!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
Comparta en:
Vinícius salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

Vinícius Júnior vivió una verdadera ruleta rusa de emociones, este sábado, en el partido que Real Madrid recibió a Villarreal por la Liga de España.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Todo sucedió tras el gol del brasileño, mismo que suponía el 2-0 parcial de los 'merengues' en el santiago Bernabéu. No obstante, en cuestión de minutos el '7' pasó de la euforia por la celebración de su tanto al enojo porque fue expulsado.

Publicidad

Últimas noticias

Gabriel Jesús, delantero del Barcelona, celebra su gol contra Getafe en La Liga de España
Gol Caracol

"Llegar a Barcelona es un sueño para mí; jugar con estos jugadores es muy fácil"

Rodrigo Bentancur en la acción que vio la roja contra Manchester United.
Gol Caracol

La insólita roja a Rodrigo Bentancur, que casi le cuesta el partido al Tottenham contra el United

Vea acá lo que pasó con Vinícius en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España:

Publicidad

Relacionados

Vinícius Júnior

Real Madrid

Villarreal FC

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad