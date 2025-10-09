Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Otro duro golpe para el Israel Premier Tech; radical decisión del Giro de Lombardía

Otro duro golpe para el Israel Premier Tech; radical decisión del Giro de Lombardía

Este jueves, dos días antes de la carrera, los organizadores del Giro de Lombardía revelaron una determinación de última hora sobre el equipo Israel Premier Tech.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Israel Premier Tech
Israel Premier Tech
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad