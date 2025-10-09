Otro duro golpe para el Israel Premier Tech; radical decisión del Giro de Lombardía

El equipo ciclista Israel-Premier Tech (IPT), víctima de manifestaciones propalestinas, no participará el sábado en el Giro de Lombardía, informaron este jueves los organizadores del último "monumento" ciclista de la temporada.

"La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo entre RCS y el equipo", precisó un responsable de la empresa organizadora de la carrera.

Esta medida es la última de una serie de llamados a la desaparición del equipo del pelotón ciclista.

Israel-Premier Tech ya ha anunciado su cambio de nombre, que ya no incluirá la palabra "Israel", para 2026, en el contexto de las críticas a la ofensiva del ejército israelí en Gaza.



Las protestas propalestinas contra la presencia de la formación israelí propiedad del multimillonario israelo-canadiense Sylvan Adams vivieron su momento más álgido en la última Vuelta a España (finales de agosto-inicio de septiembre), cuando varias etapas tuvieron que ser acortadas, incluida la última - cuando el pelotón llegó a Madrid -, por las manifestaciones masivas propalestinas.

La semana pasada, los organizadores del Giro de Emilia, disputado el 4 de octubre, decidieron excluir a la formación "por razones de seguridad pública".

El equipo tampoco corrió las semiclásicas de esta semana, los Tres Valles Varesinos (martes) y el Giro del Piemonte (este jueves).

Presionado por el grupo Premier Tech, copatrocinador del equipo y la empresa que suministra a los corredores las bicicletas, la formación anunció el pasado lunes que en 2026 cambiará de nombre para alejarse de su "identidad israelí".

También anunció que Sylvan Adams se "apartará" del día a día del equipo.