Gol Caracol  / Deportivo Cali sigue soñando con la Copa Libertadores Femenina: 2-0 a Universidad de Chile

Deportivo Cali sigue soñando con la Copa Libertadores Femenina: 2-0 a Universidad de Chile

Las 'azucareras' terminaron como primeras del grupo D de la Copa Libertadores Femenina con 7 puntos, y ahora se enfocan en la siguiente ronda. Melanin Aponzá y Kelly Ibargüen, los goles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Deportivo Cali femenino le ganó a la Universidad de Chile en Copa Libertadores Femenina.
