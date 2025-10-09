Deportivo Cali sigue soñando con la Copa Libertadores Femenina: 2-0 a Universidad de Chile

Deportivo Cali femenino continúa en la 'gloria eterna'. Las 'azucareras' se mostraron contundentes este jueves contra Universidad de Chile, en compromiso válido por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina y que se llevó a cabo en el campo de juego del Estadio Florencio Sola.

Las bicampeonas del fútbol colombiano vencieron 2-0 a sus rivales, ajustando una primera parte del certamen continental muy buena: 7 puntos y líderes de la zona D, y de paso, avanzaron a la etapa de los cuartos de final.

Jugadoras del Deportivo Cali femenino y un festejo de gol contra U de Chile en la Copa Libertadores Femenina. X de @LibertadoresFEM

Fue un partido movido de inicio y en el cual ambas escuadras evidenciaron las armas que tenían en la ofensiva para quedarse con la contienda. Las 'verdiblancas' le apostaron a los toques cortos rápidos y luego a la velocidad de Melanin Aponzá, quien por poco define antes del minuto 10.



Por el lado de 'U' de Chile, los remates de media distancia fueron la orden del día. Valentina Díaz fue una de las que más se animó, poniendo a trabajar a Luisa Agudelo. La golera de las 'azucareras' tuvo una gran atajada, voló para salvaguardar el cero en su pórtico, ganándose después las felicitaciones de sus compañeras.

Finalmente, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz lograron decretar el 1-0 en el tablero y fue por intermedio de Melanin Aponzá, una de sus jugadoras más revulsivas en ataque. Ese tanto le dio más tranquilidad ante un rival que también proponía.

El reloj mostró a un Cali con posesión y a una 'U' de Chile vertical, probando nuevamente suerte con los lanzamientos de media distancia. Díaz estrelló un balón en el palo; en dicha acción Luisa ya estaba vencida.

El complemento en el Estadio Florencio Sola siguió presentándose con posesión dividida de la esférica, pero con un elenco chileno yendo constantemente al frente en pro de igualar el marcador.

Pero fue Cali el que volvió a ser certero en el área rival. Kelly Ibargüen, al minuto 60, aumentó la cuenta para las 'azucareras' y la celebración que siguió fue eufórica.

Los últimos minutos se jugaron con una 'U' de Chile quemando sus últimos cartuchos, el juego se hizo fuerte y por ello terminó con una jugadora menos en campo: Franchesca Caniguán vio la roja.

Cali se quedó con los tres punto, el liderato del grupo D y ahora espera rival en los cuartos de final, que será el segundo equipo de la zona C. entre Sao Paulo o San Lorenzo saldría el rival de las 'azucareras'.



Así fueron los goles de Deportivo Cali femenino vs. U de Chile:

