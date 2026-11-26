Ante el Celta en la pasada jornada de Liga, Jose Mourinho miró al banquillo para encontrar a Vinícius. Contra el PSV Eindhoven, Jude Bellingham buscó a su compañero durante 45 minutos hasta darle el gol. Entre esas dos escenas se explica el repunte del brasileño, que empezó a recuperar el pulso con su selección y llega al partido contra el Alavés con argumentos para seguir en el once y poner en cuestión la plaza de Yan Diomande.

Hace menos de una semana, cuando Vinícius se quitó el chándal para volver al césped del Bernabéu, el Real Madrid acumulaba una hora de juego para abrir al Celta por otros caminos. Mourinho eligió a Güler, Mbappé y Diomande para el ataque y a Bellingham para jugar por detrás. En el minuto 54 retiró a Trent Alexander-Arnold. El cambio de un lateral por un extremo respondía a la urgencia del marcador, pero también devolvió al Madrid una jugada que echaba de menos: recibir en la izquierda, encarar al lateral y obligar a su rival a mandar una ayuda. Vinícius insistió por ahí y el Real Madrid encontró una vía hacia la victoria (2-1).

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Pero las primeras señales de una mejoría de Vinícius llegaron lejos del Bernabéu. Desde la concentración de Brasil, reconoció que en verano no se cuidó lo suficiente y después marcó cinco tantos a Japón y a Singapur. A su regreso, añadió desequilibrio frente al Celta cuando sus compañero estaban atascados. Suyo fue el centro que permitó a Espí cerrar la remontada. Mourinho satisfecho, colocó a Vinicíus de inicio contra el PSV, con Mbappé en el centro y Diomande a la derecha.

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El socio de Vinícius

Vinícius devolvió la confianza a su entrenador y en la primera parte fue lo más aceptable de un equipo totalmente superado por su rival. Incluso gozó de una ocasión clarísima con un disparo que golpeó en la escuadra de la portería del combinado neerlandés, que se fue al descanso con un gol de ventaja, obra de Perisic desde el punto de penalti. Mourinho agitó el banquillo en el centro del campo, renovó su defensa con las entradas de Huijsen y Konaté y tocó el centro del campo al descanso. Sacó a Tchouaméni, retrasó a Güler junto a Bernardo Silva y puso a Bellingham por delante.



Vinícius Júnior, delantero brasileño, en el partido de Real Madrid contra AEK por Champions League AFP

Güler ganó campo para dar salida al balón y Bellingham encontró a Vinícius con una frecuencia que cambió el partido del brasileño. Si ante el Celta necesitó fabricar buena parte del peligro desde la banda, frente al PSV empezó a recibir de un compañero empeñado en ponerlo en ventaja. Hasta que pudo saciar su ansiedad por marcar, estrelló otro remate en el palo y falló un mano a mano ante Kovar. Preo Bellingham siguió mirando a la izquierda hasta que, en el minuto 87, asistió a Vinícius para que celebrara el definitivo 5-1.

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"Es un chico maravilloso, un jugador maravilloso, me encanta cómo juega y más como persona. Creo que le atacáis mucho y necesita la ayuda de sus compañeros, por eso estamos aquí para él y estoy muy feliz por él", dijo Bellingham. Mbappé, que recibió el trofeo al mejor jugador, se lo entregó a Vinícius sobre el césped antes de entrar en el vestuario. Hay ganas en el vestuario blanco de recuperar la mejor versión de un jugador que puede ser diferencial.

La plaza de Diomande

El debate del próximo partido del Real Madrid, de nuevo en el Bernabéu y frente ante el Alavés, pasa por el duelo Vinícius-Diomande. Si Mourinho mantiene a Güler en la sala de máquinas y a Bellingham por delante, los dos pueden tener hueco. Si el técnico portugués utiliza a Tchouaméni o a Camavinga para acompañar a Bernardo Silva y conserva a Bellingham de enganche, puede llevar a Güler a la derecha, donde empezó contra el Celta. Esa decisión dejaría a Diomande sin su plaza a no ser que Vinícius vuelva al banquillo.

Yan Diomande, extremo del Real Madrid Foto: AFP

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El extremo africano se ganó cuatro titularidades consecutivas en el tramo actual después de sumar cuatro goles y tres asistencias en seis partidos desde el encuentro contra el Villarreal. Su último gol llegó frente al Racing. Desde entonces, Diomande se ha mantenido en el once, suma cuatro partidos y no ha vuelto a marcar ni a asistir. La mejoría de Vinícius coincide con ese descenso de producción y da argumentos a Mourinho para cambiar.

Contra el Celta, mandó a Vinícius al campo cuando el Real Madrid necesitaba remontar. Ante el PSV le dio la izquierda desde el inicio y el brasileño respondió con dos remates a la madera y el gol que cerró el partido. Frente al Alavés, si Mourinho vuelve a dejar a Vinícius en el banquillo, tal vez tendrá más que explicar que si sienta a Diomande. El debate está abierto.