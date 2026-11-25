James Rodríguez tuvo una noche soñada con Atlético Nacional. El mediocampista colombiano fue determinante en el triunfo 3-1 sobre Independiente Medellín, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, al participar directamente en dos de las tres anotaciones del conjunto 'verdolaga'. Con un par de asistencias, el cucuteño se convirtió en la gran figura del 'clásico paisa' y, una vez terminado el compromiso, compartió sus sensaciones sobre el resultado y sus objetivos con el equipo antioqueño.

En diálogo con 'WIN Sports', posterior al encuentro, el '10' expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo y la importancia de conseguir los tres puntos en un partido de tanta exigencia. "Feliz porque hicimos un gran partido y eso es algo importante", manifestó inicialmente.

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El volante también reconoció que el Medellín tuvo un buen comienzo y consiguió ponerse en ventaja, pero resaltó la capacidad de reacción de Nacional para cambiar rápidamente el rumbo del compromiso. Además, hizo referencia a la expulsión de Jeison Medina, una situación que terminó favoreciendo al equipo dirigido por Lucas González.

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"Ellos empezaron bien, hicieron el gol, pero nosotros lo dimos vuelta rápido; queremos ganar y la verdad es que todo se hizo más fácil porque ellos se quedaron con 10 jugadores. Para resaltar el gran marco en el estadio", señaló el futbolista, quien también agradeció el acompañamiento de los aficionados en el Atanasio Girardot.



Más allá de su destacada actuación individual, James dejó claro que tiene muy presente la exigencia que representa vestir la camiseta del conjunto antioqueño. Para el mediocampista, encuentros como el clásico paisa requieren máxima concentración y compromiso, especialmente por la calidad de los jugadores que tiene el rival.

"En estos partidos hay que dar todo porque si no te alcanza. Ellos tienen excelentes jugadores y fuimos justos ganadores", agregó el cucuteño.

James Rodríguez y William Tesillo celebran un gol de Nacional contra Medellín en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Nacional

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Asimismo, valoró el trabajo que viene realizando el equipo y recordó que el rendimiento colectivo ha sido positivo en sus recientes presentaciones, incluyendo los compromisos frente a Once Caldas, tanto por Copa como en el 'todos contra todos' y cuadrangulares.

"Hemos estado bien, en los partidos contra Once Caldas se hicieron las cosas bien. Queremos ganar siempre y eso se ve en cada partido", explicó.

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Finalmente, Rodríguez habló de sus aspiraciones con Atlético Nacional y dejó una frase que ilusiona a los hinchas verdolagas. El colombiano sabe que el objetivo principal de la institución es levantar trofeos y espera ser protagonista en ese camino.

"El sueño es ganar títulos acá; Nacional exige ser campeón y vamos paso a paso", concluyó.

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Con este resultado, Atlético Nacional llegó a cuatro puntos y se instaló en lo más alto del grupo A, por encima de Santa Fe y Medellín, que tienen tres unidades, mientras que Once Caldas suma uno. El equipo antioqueño sigue firme en su objetivo de alcanzar la gran final.