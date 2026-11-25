James Rodríguez volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas colombianos con mayor talento. Este miércoles 25 de noviembre, el mediocampista fue determinante en la victoria 3-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Con dos asistencias, el cucuteño lideró la remontada del conjunto 'verdolaga', que se quedó con tres puntos fundamentales y escaló al primer lugar del grupo A.

El compromiso comenzó favorable para el 'poderoso', que encontró la manera de hacerle daño a su rival mediante transiciones rápidas. Al minuto 25', Keiner Klinger aprovechó un contragolpe a toda velocidad y consiguió vencer la resistencia de Franco Armani para establecer el 1-0. Hasta ese momento, el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea había generado varias aproximaciones y parecía tener el control del encuentro.

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Sin embargo, la reacción de Nacional no tardó en llegar y tuvo como protagonista a su principal referente. Apenas seis minutos después de la anotación del DIM, James Rodríguez ejecutó un preciso centro que William Tesillo conectó de cabeza para establecer la igualdad. El empate cambió el panorama del clásico y le dio un nuevo impulso al equipo de Lucas González.

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La situación se complicó todavía más para el Medellín cuando Jeison Medina recibió tarjeta roja. El delantero había sido amonestado inicialmente por una acción sobre Marlos Moreno, pero, después de la revisión del VAR, el árbitro modificó su decisión y lo expulsó por la infracción.



Con un hombre más, Atlético Nacional encontró mayores espacios y James volvió a marcar diferencias. El volante puso un nuevo centro preciso, esta vez para Elías Cabrera, quien ganó por arriba y envió el balón al fondo de la portería para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1.

James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en el partido contra Medellín Twitter de Nacional

Con la ventaja a su favor, Nacional manejó los tiempos del partido y encontró la oportunidad de liquidar la historia al minuto 70'. Alfredo Morelos recibió el balón, sacó un remate de media distancia y estableció el 3-1 definitivo, desatando la celebración de los aficionados 'verdolagas'.

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De esta manera, el equipo de Lucas González llegó a cuatro puntos y asumió el liderato del grupo A. Santa Fe y Medellín quedaron con tres unidades, mientras que Once Caldas cierra la zona con un punto.

Además del triunfo, Nacional celebró una nueva victoria en el clásico paisa y extendió a 12 partidos su racha sin derrotas frente a su tradicional rival. James Rodríguez, con dos asistencias, fue el gran protagonista de una noche que terminó pintada de verde.