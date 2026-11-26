Atlético Nacional venció 3-1 a Independiente Medellín en el partido de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, el miércoles. Pero más allá del resultado, lastimosamente se presentaron peleas en algunas tribunas del Atanasio Girardot, y eso quedó registrado en videos.

Al pasar las horas se conocieron en redes sociales algunos contenidos que muestran algunos enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos, que afortunadamente no pasaron a mayores.

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Además, al minuto 56, tras el gol del 2-1 parcial a favor de Atlético Nacional, los hinchas del Medellín mostraron su descontento y generaron algunos instantes de pausa en el compromiso. De hecho, Juan Fernando Quintero tuvo que pedir calma a los aficionados del DIM.

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Más allá de las peleas y desmanes presentados, no pasaron a mayores y fueron controlados rápidamente por las autoridades presentes en el estadio Atanasio Girardot.



Cabe recordar que Atlético Nacional e Independiente Medellín se volverán a ver en la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, aunque en dicha jornada el local será el equipo 'poderoso'.

Por el momento, el grupo A está liderado por Atlético Nacional, con 4 puntos, seguido de Santa Fe con 3 unidades, las mismas que el DIM, y cierra el Once Caldas, con apenas un punto.

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Acá los videos de las peleas en el Atanasio Girardot, en Nacional 3-1 Medellín:

#Deportes I El clásico paisa de la segunda fecha de los cuadrangulares transcurrió en paz hasta el minuto 56 en las tribunas del escenario deportivo, donde hay aficionados de ambos equipos.



Después del gol de Elías Cabrera, que le dio la ventaja 2-1 a Nacional, inició una pelea… pic.twitter.com/vi50seO3uQ — El Colombiano (@elcolombiano) November 26, 2026

😱 TENSIÓN EN EL ATANASIO GIRARDOT ENTRE HINCHAS DEL MEDELLÍN Y NACIONAL



Momentos de tensión se vivieron en el estadio Atanasio Girardot entre hinchas del Medellín y Nacional en la tribuna norte y oriental baja.



En el video se observa la tribuna llena, con banderas, trapos y un… pic.twitter.com/0hmMNFqOV7 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 26, 2026