Atlético Nacional venció 3-1 a Independiente Medellín en el partido de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, el miércoles. Pero más allá del resultado, lastimosamente se presentaron peleas en algunas tribunas del Atanasio Girardot, y eso quedó registrado en videos.
Al pasar las horas se conocieron en redes sociales algunos contenidos que muestran algunos enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos, que afortunadamente no pasaron a mayores.
Publicidad
Además, al minuto 56, tras el gol del 2-1 parcial a favor de Atlético Nacional, los hinchas del Medellín mostraron su descontento y generaron algunos instantes de pausa en el compromiso. De hecho, Juan Fernando Quintero tuvo que pedir calma a los aficionados del DIM.
Publicidad
Más allá de las peleas y desmanes presentados, no pasaron a mayores y fueron controlados rápidamente por las autoridades presentes en el estadio Atanasio Girardot.
Cabe recordar que Atlético Nacional e Independiente Medellín se volverán a ver en la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, aunque en dicha jornada el local será el equipo 'poderoso'.
Por el momento, el grupo A está liderado por Atlético Nacional, con 4 puntos, seguido de Santa Fe con 3 unidades, las mismas que el DIM, y cierra el Once Caldas, con apenas un punto.
Publicidad
Acá los videos de las peleas en el Atanasio Girardot, en Nacional 3-1 Medellín:
#Deportes I El clásico paisa de la segunda fecha de los cuadrangulares transcurrió en paz hasta el minuto 56 en las tribunas del escenario deportivo, donde hay aficionados de ambos equipos.— El Colombiano (@elcolombiano) November 26, 2026
Después del gol de Elías Cabrera, que le dio la ventaja 2-1 a Nacional, inició una pelea… pic.twitter.com/vi50seO3uQ
😱 TENSIÓN EN EL ATANASIO GIRARDOT ENTRE HINCHAS DEL MEDELLÍN Y NACIONAL— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 26, 2026
Momentos de tensión se vivieron en el estadio Atanasio Girardot entre hinchas del Medellín y Nacional en la tribuna norte y oriental baja.
En el video se observa la tribuna llena, con banderas, trapos y un… pic.twitter.com/0hmMNFqOV7
Publicidad