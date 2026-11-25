James Rodríguez comenzó a dejar su huella en el fútbol colombiano. El volante cucuteño tuvo una actuación determinante este miércoles 25 de noviembre, en el 'clásico paisa' frente a Independiente Medellín, y recibió su primera distinción desde su llegada a Atlético Nacional: fue elegido como el mejor jugador de la cancha en el compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.

El '10' de la Selección Colombia fue uno de los grandes protagonistas de la victoria 3-1 del conjunto 'verdolaga' en el estadio Atanasio Girardot. Con su talento, visión de juego y precisión en los pases, participó directamente en dos de las tres anotaciones de su equipo, convirtiéndose en una pieza fundamental para conseguir una remontada que terminó celebrando la afición antioqueña.

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Aunque Independiente Medellín comenzó ganando con la anotación de Keiner Klinger, James apareció para cambiar el rumbo del encuentro. Al minuto 31', el mediocampista ejecutó un centro preciso que William Tesillo aprovechó para marcar de cabeza y establecer el empate.

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Pero su influencia no terminó allí. Después de la expulsión de Jeison Medina, el futbolista colombiano volvió a demostrar su capacidad para encontrar espacios y habilitar a sus compañeros. Esta vez, puso un excelente balón para Elías Cabrera, quien también ganó por arriba y convirtió el tanto que le permitió a Nacional ponerse 2-1 arriba en el marcador.



Posteriormente, Alfredo Morelos se encargó de sentenciar el compromiso con un remate de media distancia al minuto 70', pero buena parte de los reflectores se quedaron con el rendimiento del cucuteño, quien fue reconocido como el jugador más destacado del encuentro.

James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, fue figura contra Independiente Medellín Getty Images

Una vez finalizado el clásico, el mediocampista expresó su satisfacción por el resultado y destacó el trabajo colectivo. También reconoció que la expulsión del delantero rival facilitó el desarrollo del partido, aunque consideró que Nacional fue un justo vencedor.

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"Feliz porque hicimos un gran partido y eso es algo importante", manifestó el colombiano.

Además, dejó claro que su principal objetivo con la camiseta verdolaga es conseguir títulos. "El sueño es ganar títulos acá; Nacional exige ser campeón y vamos paso a paso", expresó.

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Con este resultado, Atlético Nacional llegó a cuatro puntos y se ubicó en el primer lugar del grupo A, superando a Santa Fe y Medellín, que tienen tres unidades, y a Once Caldas, que suma una.

Así, James consiguió su primera distinción individual en esta etapa del fútbol colombiano y empieza a responder con actuaciones destacadas a las expectativas que generó su llegada al conjunto antioqueño.