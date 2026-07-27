¿Yan Diomandé jugará en el Real Madrid?; esto es lo último que se sabe del 'crack' marfileño

El extremo internacional marfileño Yan Diomandé, volvió este lunes a la disciplina deportiva de su club, el Leipzig, después de sus vacaciones tras haber participado en el Mundial 2026 organizado por México, Canadá y Estados Unidos, en un momento en que se especula con su fichaje por el Real Madrid.

Según informó el Leipzig en su cuenta de 'X', Diomandé formó parte del último grupo de jugadores que disputaron el Mundial con sus respectivas selecciones,que este lunes pasaron reconocimiento médico tras la pausa estival.

Publicidad

El club alemán también publicó en redes una imagen del jugador marfileño, que tiene contrato con la entidad hasta 2030, para mostrar la vuelta del jugador al club, que ya se prepara para la Bundesliga que comenzará el próximo viernes 28 de agosto.

El regreso del joven extremo, de 19 años, se produce después de haber señalado el jugador que quiere salir del Leipzig este verano, según publicó el diario 'Bild', que apuntó que el "destino soñado" por el marfileño es junto con él francés Kylian Mbappé en el conjunto 'merengue', de acuerdo con ese periódico, el futbolista ya "tendría un acuerdo hasta 2031".

Yan Diomande; jugador del Mundial 2026 Fotografía de: AFP

Publicidad

¿Cómo ha sido el paso de Yan Diomande en Leipzig?

El futbolista, de 19 años, llegó al equipo alemán en 2025 procedente del Club Leganés por 20 millones de euros. En su primera temporada con los 'die roten bullen' registró 13 goles y 9 asistencias en 36 partidos, además, de conquistar el premio al mejor jugador joven de la Bundesliga.

Su desequilibrio por las bandas y lo mostrado con Costa de Marfil en el Mundial 2026, despertó el interés de varios de los grandes clubes de Europa, siendo uno de ellos el Real Madrid.

Incluso, el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, sostuvo que la transferencia de Diamondé a la 'casa blanca' ya es un hecho y hasta habla de una cifra cercana a los 100 millones de euros.

Publicidad

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨



Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.



Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.



DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026