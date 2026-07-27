A Juan Fernando Quintero le siguen la pista en Argentina; más tras derrota de River Plate

Juan Fernando Quintero sigue siendo tema de conversación en los principales medios argentinos. Su sorpresiva salida de River Plate, oficializada el pasado 24 de julio tras rescindir su contrato, sigue generando repercusiones. El colombiano duró solo un año en el club, en lo que fue su tercera etapa con la camiseta del 'millonario'.

En Argentina todavía lamentan la salida del talentoso '10'. Su ausencia no pasa por alto, especialmente después de la derrota de River Plate 1-0 ante Barracas Central el pasado sábado. Su dorsal fue remplazado rápidamente por el recién llegado Ángel Correa, quien pasó prácticamente desapercibido en su debut y no logró llenar el vacío que dejó el 'cafetero'.

Entre tanto, el jugador antioqueño hizo parte de un partido en la ciudad de Medellín este domigno, en homenaje a Macnelly Torres, allí compartió y jugó con varias leyendas de la 'tricolor' y del cuadro 'verdolaga', hecho que estuvieron atentos en el sur del continente.

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"Aún con un clima revuelto, los hinchas de River ven las imágenes de 'Juanfer' en Colombia y saben que su fútbol ya no va a volver al Monumental. En una noche compartida con Franco Armani, hoy arquero de Atlético Nacional (club del que es ídolo, al igual que Macnelly Torres, el homenajeado), los últimos vestigios de Madrid parecen ir desapareciendo de a poco", se leyó en 'TyC Sports'.

"Lo cierto es que mientras en Núñez están en una búsqueda desesperada por un volante creativo que pueda aportarle al equipo el último pase, Quintero cerró esta tercera etapa en el club con más pena que gloria. Sus 5 minutos en la final del Apertura ante Belgrano parecieron ser el detonante de una decisión que todo el mundo River esperaba, pero nadie se animaba a confirmar", concluyeron en el medio argentino.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, no continuará en River Plate en 2026 AFP

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¿Cuál fue el detonante de la salida de Juan Fernando Quintero de River?

Tras la participación del jugador en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, el futbolista inicialmente pidió extensión de sus vacaciones por temas personales, cosa que en River pareció sospechosa, y días después, en entrevista con 'SportsCenter', Quintero reveló que no se siente prioridad para su técnico, el 'Chacho' Coudet: "en la final juguésolo 5 minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente. Tampoco es problema. Hoy es el entrenador de River, tiene su mérito, su respeto y ya está", fue el verdadero detonante, para que posteriormente en el club hiciera oficial el común acuerdo de la rescisión del vínculo contractual, y separar sus caminos, una vez más.