Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Zinedine Zidane "volverá a trabajar como técnico" y reveló el equipo donde quiere hacerlo

Zinedine Zidane "volverá a trabajar como técnico" y reveló el equipo donde quiere hacerlo

Después de haber ganado 11 títulos con Real Madrid, en su primera experiencia como entrenador, Zinedine Zidane no volvió a dirigir, pero la espera llegará a su final.

Por: AFP
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Zinedine Zidane, entrenador francés, tras ganar la Champions League con Real Madrid
Zinedine Zidane, entrenador francés, tras ganar la Champions League con Real Madrid
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad