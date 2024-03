En víspera de Semana Santa, denuncian robos en iglesias para practicar rituales satánicos

En víspera de Semana Santa, las autoridades religiosas denunciaron robos en algunas iglesias de Bogotá. El caso más reciente ocurrió en la parroquia Santa Bárbara, donde un sujeto sustrajo una hostia consagrada directamente de la custodia principal.



¿Robos para rituales satánicos en Semana Santa?

Este robo supuestamente se hizo con la intención de practicar algunos rituales satánicos antes del inicio de la Semana Santa. Las autoridades religiosas aseguran que los delincuentes son integrantes o venden estos objetos a las sectas.

Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, habló con Nicolás Garzón, sacerdote de la iglesia Santa Bárbara.

“En este sector del centro histórico de Bogotá se practica mucho la santería, satanismo y otro tipo de oscurantismos, otro tipo de cosas no santas y entonces se aprovechan de esto. Incluso algunos padres me han contado que en las confesiones alcanzan a escuchar cosas como, por ejemplo, que pagan muchísimo dinero por no ser consagrada”, sostuvo el párroco.

Sacerdotes de la zona señalaron que en víspera de Semana Santa o Halloween es común que personas pertenecientes a sectas satánicas hurten objetos sagrados para practicar rituales demoniacos.

Piden a la comunidad católica estar atentos y ayudar a vigilar los templos con el fin de que no se sigan presentando estos hechos. Y a las autoridades de Bogotá, prestar mayor seguridad.