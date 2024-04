Expulsión de Beba del Desafío XX: así reaccionaron las redes sociales a la sorpresiva noticia

Beba, integrante del equipo Alpha del Desafío XX, incumplió con uno de los castigos impuestos, por lo cual debió abandonar la competencia. Tras su expulsión, los usuarios de redes sociales reaccionaron con todo tipo de memes. Aquí los mejores.



Andrea: Alpha van a tener que aguantar hambre un ciclo, no van a volver a las casa, van a peder toda la plata etc pero se va Beba



Alpha: #DesafioXXpic.twitter.com/PappEltrGu — melissa (@Meliss4_J) April 27, 2024

Los de Alpha chupando piedra en el monte*



Mientras tanto Beba en la casa Alpha:#DesafioXX pic.twitter.com/ifwOCrsvZa — ɴ ɪ ɢ ɢ ⚡ (@Niggxd) April 27, 2024

Todos cuando beba dijo que quizá tenía COVID y no dijo nada pa venir or pal desafió #DesafioXX #beba pic.twitter.com/7RvJib3ew0 — . (@LAcostadh) April 27, 2024

Todos viendo lo que hizo doña beba la noche anterior #DesafioXX pic.twitter.com/6X4RQzZxKY — Mari (@_mariajosem2) April 27, 2024

¿Por qué Beba fue expulsada del Desafío XX?

Valerie de la Cruz Millán, conocida en el Desafío XX como Beba, fue eliminada de la competencia tras incumplir un castigo impuesto a su equipo.

En medio de la noche, la concursante decidió quitarse unos guantes de boxeo que debía usar durante 24 horas y abandonar Playa Baja, pasando la noche en la casa Alpha.

"Yo no quiero estar aquí. Yo nunca me sentí en un equipo. Me siento feliz y dichosa de que me expulsen", expresó Beba ante sus compañeros.