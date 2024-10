Música favorita de las personas menos inteligentes: esto revela un estudio

En el mundo de la ciencia y la investigación, los estudios que exploran la relación entre la música y la inteligencia han captado la atención de muchos. Uno de los más comentados en este ámbito es el realizado por Virgil Griffith, un investigador del Instituto de Tecnología de California (CalTech), titulado 'Music That Makes You Dumb' (Música que te hace tonto).

Este estudio ha generado controversia y debate debido a sus conclusiones sobre la correlación entre los géneros musicales preferidos y el nivel de inteligencia de las personas.

Virgil Griffith llevó a cabo su estudio utilizando datos de los resultados del SAT (Scholastic Assessment Test) de estudiantes estadounidenses y los comparó con sus preferencias musicales. El SAT es una prueba estandarizada utilizada para la admisión universitaria en los Estados Unidos, y sus resultados son frecuentemente utilizados como un indicador del rendimiento académico y, en cierta medida, de la capacidad cognitiva.

Griffith recopiló información sobre los géneros musicales que los estudiantes mencionaban en sus perfiles de Facebook y otras redes sociales. Luego, correlacionó estos datos con los puntajes del SAT para identificar patrones y tendencias. Aunque el estudio no es exhaustivo ni definitivo, ofrece una visión interesante sobre cómo las preferencias musicales podrían estar relacionadas con el rendimiento académico.

¿Cuál es el género musical favorito de las personas menos inteligentes?

Los resultados del estudio de Griffith sugieren que existe una correlación entre ciertos géneros musicales y los puntajes más bajos en el SAT. Según la investigación, los estudiantes que preferían géneros como el rap y el reguetón tendían a obtener puntajes más bajos en comparación con aquellos que escuchaban música clásica o jazz.

Por ejemplo, los fanáticos de artistas como Lil Wayne y Beyoncé mostraron puntajes más bajos en promedio, mientras que los que preferían a Beethoven o Sufjan Stevens tendían a tener puntajes más altos.

Sin embargo, el estudio de Griffith ha sido objeto de críticas por varias razones. En primer lugar, la correlación no implica causalidad. Solo porque dos variables estén relacionadas no significa que una cause la otra. Es posible que otros factores subyacentes estén influyendo tanto en las preferencias musicales como en los puntajes del SAT.

Además, la metodología del estudio ha sido cuestionada. Utilizar perfiles de redes sociales para determinar las preferencias musicales puede no ser completamente preciso, ya que las personas pueden no actualizar sus perfiles regularmente o pueden no reflejar sus verdaderos gustos musicales. También, los puntajes del SAT no son una medida perfecta de la inteligencia, debido a que pueden estar influenciados por una variedad de factores, incluyendo la preparación para el examen y el estado emocional del estudiante en el momento de la prueba.