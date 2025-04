Las últimas horas de Sara Millerey, mujer trans torturada y asesinada en Bello: ¿en qué va el caso?

"Hermosos, bendiciones para todos. Se les quiere mucho y gracias por ser mis amistades, mi tolerancia y respeto sobre todos". Con ese mensaje Sara Millerey González Borja publicó hace unos meses una selfi en sus redes sociales. Hoy, Colombia se conmociona por su muerte. A la Millerey, como la llamaban sus amistades cercanas, la torturaron y asesinaron en el municipio de Bello, en Antioquia. Un caso que, tristemente, no es aislado y que se suma a otras 28 mujeres con experiencia de vida trans asesinadas en el país en lo que va del año, según cifras del Ministerio de la Igualdad.

La de Sara es la historia de cientos de personas con experiencia de vida trans que en Colombia viven entre las dinámicas de vulnerabilidad. Así lo señalan organizaciones sociales. "Por información que hemos recopilado con su círculo familiar, Sara desde muy joven vendió dulces, estaba en el mundo de las ventas informales. En algún tiempo ejerció también el trabajo sexual. Y solía habitar el territorio, convivir gran parte de su día a día en las calles del municipio", le contó Harley Córdoba Rodríguez, codirector de Derechos Humanos de la Alianza Social LGBTI de Antioquia, a Noticias Caracol.

Una amiga cercana de Sara, que pidió reservar su nombre, le contó a la Mesa Ciudadana LGBTIQ+ de Bello que la mujer trans de 32 años, desde hace unos meses, vivía en una habitación que le había ayudado a conseguir su mamá en el barrio El Cóngolo, de ese municipio antioqueño. Pero todo cambió el pasado viernes 4 de abril, cuando la transfobia marcó sus últimas horas de vida.

Hacia las 3 p.m. de ese viernes, la mamá de Sara Millerey recibió una llamada en la que le alertaron que su hija había sido agredida y arrojada a la quebrada La García, en el barrio Playa Rica, un sector de Bello donde hay venta y consumo de estupefacientes. La mujer, angustiada, se dirigió hasta ese punto y la encontró tal y como aparece en el video que se hizo viral en redes sociales: abandonada en la quebrada, quejándose del dolor y aferrada a unas ramas para que el caudal del afluente no se la llevara.

La mamá de Sara relató que dos personas que transitaban en esa zona la auxiliaron. Con el apoyo del equipo de Bomberos y de la Policía de Bello, fue trasladada al Hospital La María, de Medellín. Su mamá asegura que la mujer le dijo que la había arrojado a la quebrada, pero no detalló quién o quiénes ni por qué razón.

José Rolando Serrano Jaramillo, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, adelantó que habría sido agredida "a golpes por personas del sector", quienes la arrojan a la quebrada.

Al día siguiente, el 5 de abril, Sara Millerey murió. La gravedad de las lesiones y las afectaciones en las heridas por cuenta del agua contaminada de la quebrada agravaron su estado. "Eso no se le hace a nadie, eso es injusto. Pido que se haga justicia porque la muerte de ella. No tenían por qué volvérmela así, tan horrible, y tirármela en esa cañada. No tienen perdón de Dios los que hicieron eso", afirmó la mamá de la víctima.



¿En qué va la investigación?

Noticias Caracol consultó con la Fiscalía General sobre la investigación. "El caso está en reparto (es decir, en proceso de asignar un fiscal a una noticia criminal) mientras un equipo de policía judicial realiza los actos urgentes y recolecta testimonios de conocidos y las personas donde fue encontrado el cuerpo", respondieron desde el ente investigador.

De momento, no se tiene información sobre los agresores ni las circunstancias en las que se dio el brutal ataque contra Sara Millerey. Lo que sí se conoce es que organizaciones sociales habían advertido del alarmante momento que viven en esa zona del país las personas LGBTIQ+. "Desde febrero habíamos focalizado a Bello con una alerta alrededor de acciones de grupos ilegales con dinámicas de limpieza social dirigidas a población trans, tanto en la mesa de casos urgentes como al secretario de Gobierno de Bello", relató Harley Córdoba Rodríguez, quien también afirmó que están a la espera de cualquier información oficial sobre los perpetradores de este caso.

Sara Millerey González, asesinada en Antioquia. Cortesía

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia informó este martes que ofrece hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del asesinato. La alcaldía de Bello ofrece también una recompensa de 50 millones de pesos.

Mientras se conocen más detalles de la investigación, y en un esfuerzo colectivo por exigir justicia, organizaciones sociales convocaron a jornadas de protesta y velatones en Bogotá y Medellín para alzar la voz por este crimen, que se suma a una ola de asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país. Con el de Sara Millerey, la organización Caribe Afirmativo calcula que ya son 25 personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va del año, de las cuales 15 eran personas con experiencias de vida trans. Y Antioquia sigue siendo el territorio con más casos: de los 24 casos documentados 13 de estos ocurrieron en ese departamento.

"La diversidad nos está costando la vida", sentencia Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, quien alerta "un año difícil para las personas LGBTIQ". "Nos preocupa la alta afectación de este delito hacia mujeres trans. Históricamente han sido las mayores afectadas dentro de las personas LGBTIQ más, pero este aumento también da cuenta de que está unido a los discursos transfóbicos que se están posicionando en el mundo y en el país, deja constancia de que son las personas que están en mayor riesgo", agrega.

Según el Ministerio de la Igualdad, este año 29 mujeres trans han sido asesinadas en el país, es decir un promedio de una muerte cada 3 días, la mayoría de ellas en el departamento de Antioquia, con 11 casos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

wamoreno@caracoltv.com.co