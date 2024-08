Cali, la mejor opción de vivienda para colombianos en el exterior, ideal para invertir

Cali, conocida como la Sucursal del Cielo, no solo es famosa por su salsa y su cultura, sino que también se ha convertido en un destino atractivo para los colombianos que residen en el exterior. La ciudad ofrece una combinación de beneficios que la hacen ideal para invertir en vivienda.

Factores que hacen atractiva la vivienda en Cali

Clima y calidad de vida

Uno de los principales atractivos de Cali es su clima cálido y agradable durante todo el año. Esta característica, junto con la calidad de vida que ofrece la ciudad, hace que sea un lugar deseable para vivir. Los colombianos en el exterior buscan un lugar donde puedan disfrutar de un ambiente relajado y acogedor, y este sitio cumple con estos requisitos.

Costos competitivos

Comparado con otras grandes ciudades colombianas como Bogotá y Medellín, el costo de la vivienda en Cali es considerablemente más bajo. Esto permite a las personas en el exterior obtener más por su dinero, ya sea que estén buscando una casa para vivir o una propiedad para invertir. Además, la ciudad ofrece una amplia variedad de opciones, desde apartamentos modernos hasta casas tradicionales.

Oportunidades de inversión en Cali

El mercado inmobiliario en Cali ha crecido significativamente en los últimos años. Según datos de Invest in Pacífico, en 2023 la región del Valle del Cauca recibió más de 528 millones de dólares en inversión y reinversión, convirtiéndose en la tercera zona de Colombia con mayor atracción de inversión extranjera. Los precios de las propiedades son relativamente más bajos en comparación con otras principales ciudades colombianas como Bogotá y Medellín.

Proyectos de infraestructura

El gobierno colombiano ha implementado varios incentivos para atraer a los colombianos en el exterior a invertir en el país. Programas como “Mi Casa Ya” y subsidios para la compra de vivienda han facilitado el acceso a propiedades en Cali.

Impacto de la COP16

a próxima Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidad, que se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, también está generando un impacto positivo en la ciudad. Este evento internacional no solo destaca la importancia de Cali en el escenario global, sino que también impulsa inversiones en infraestructura y servicios, mejorando aún más el atractivo de la ciudad para los inversores.

Conexión emocional y cultural

Para muchos colombianos en el exterior, invertir en vivienda en Cali no solo es una decisión financiera, sino también emocional. La posibilidad de tener una propiedad en su país de origen les permite mantener una conexión cercana con sus raíces y familiares. Además, es conocida por sus festivales, eventos culturales y vida nocturna que hacen que sea atractiva no solo para vivir, sino también para visitar.