Diez días sin el rastro de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena: ¿qué se sabe?

Desde el pasado 13 de abril, la familia de Tatiana Hernández , una estudiante bogotana de Medicina, perdió el rastro de la joven de 23 años, quien estaba trabajando y residiendo en Cartagena. Ese día, decidió ir a caminar al lado del mar, como que pudo ver en un video captado por una persona que transitó por la zona. Desde entonces, desapareció.

Aunque han salido algunos testimonios clave , no se tiene aún una pista certera de qué pudo haber pasado con Tatiana, quien decidió salir a dar un paseo para despejarse, pues les dijo a sus allegados que sentía mucho estrés por la carga académica que estaba viviendo. Este miércoles, la Alcaldía de Cartagena anunció que subió la recompensa a 200 millones para quien dé información sobre el paradero de la joven, quien hacía sus prácticas de Medicina en el Hospital Naval de la capital de Bolívar, ubicado en Bocagrande.

Bruno Hernández Ramos, secretario de Seguridad de Cartagena , indicó que “esta administración ha sostenido desde el inicio comunicación con la familia de Tatiana y es por eso que el alcalde decidió aumentar la recompensa. Recalcamos que toda la información que llegue sea una información real. No podemos jugar con los sentimientos y las ilusiones de la familia de Tatiana; es por esto que somos enfáticos en este comunicado y queremos seguir dando las gracias a todas las personas que de una u otra manera nos han hecho llegar información”.

Su familia dijo que, presuntamente, unos hombres la abordaron mientras ella estaba en unas rocas de la avenida Santander. No obstante, las autoridades aún no han confirmado esta información.

Testigo clave habló en el caso



Un trabajador de una empresa de aseo que estaba laborando en la avenida Santander el día de la desaparición de la joven, muy cerca del lugar en donde se perdió su rastro, habló con El Tiempo. El hombre habría visto a Tatiana y a la persona que, presuntamente, la habría abordado antes de que desapareciera.

El testigo contó que Tatiana arribó al lugar después de las cuatro de la tarde. Luego habría cruzado la calle hacia la otra acera y se sentó sola en unas piedras. “Se veía triste. Uno se da cuenta. Había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro”, mencionó el trabajador que estaba barriendo en el sector.

Aparentemente, sin estar esperando a nadie, un sujeto apareció junto a Tatiana para entablar una conversación. Según la descripción del testigo, se trata de un hombre de tez clara y una barba abundante. "Él se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, dijo el hombre.

Según el trabajador, nunca hubo una acción violenta ni forzada. Tatiana habría caminado por voluntad propia con el sujeto. “Ella se fue caminando. No se subió a ningún carro. No la obligaron. Se fue por su propia cuenta. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, afirmó.

Tomado de redes sociales

¿Qué ha dicho la familia de Tatiana Hernández?



La mamá de la joven, Lucy Díaz, habló con Noticias Caracol y afirmó que no descarta que le hayan dado alguna sustancia psicoactiva. "Es lo que realmente sospechamos. No tenemos ninguna evidencia que lo diga, pero eso es lógico porque nosotros no teníamos enemistad con nadie ni ninguna clase de inconvenientes. Tatiana es una niña muy dada a ayudar a la humanidad. No sé qué palabras le pudo haber dicho esta persona y la convenció o le aplicó alguna droga para, por su propia voluntad, haber atravesado la avenida. Sin embargo, no es algo que sea real, es el relato que me dio la persona que me dice haberla visto por determinado tiempo en este sector”, afirmó su madre.

Su madre enfatizó que Tatiana no tenía problemas personales ni conflictos con nadie y que siempre había mostrado entusiasmo por su carrera y logros académicos. "No tenemos información de las autoridades sobre el paradero de Tatiana. Estamos esperando resultados de las investigaciones, de las verificaciones que ellos han hecho de su equipo celular y del computador y a hoy no tenemos información. Tenemos gente que adora a mi hija, la extrañamos con el alma y el corazón y estamos seguros de que la vamos a encontrar pronto, pero seguimos en manos de las autoridades”, indicó.

Por otro lado, su padre, Carlos Hernández, indicó al medio Canal Cartagena lo siguiente: "Si llegan a ver alguna silueta que se parezca a ella... No se sabe si le habrán cambiado el color del cabello, la ropa", reflexionó y puntualizó en esa incógnita: "Ya es mucho tiempo. No se sabe la apariencia que tenga ahorita".

Mientras las autoridades siguen tratando de establecer qué ocurrió, los allegados de Tatiana en la tarde de este miércoles, 23 de abril, realizaron un marcha pacífica para pedir por el pronto regreso de la estudiante bogotana.

NOTICIAS CARACOL