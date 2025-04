Recordando al Papa Francisco y su deseo de paz mundial: “Detengan la guerra, busquen negociación”

En mayo de 2024, el Papa Francisco concedió una entrevista al programa 60 Minutos de la cadena estadounidense CBS. El sumo pontífice habló con la periodista Norah O'Donnell sobre los problemas que aquejan al mundo y del papel que debe jugar la Iglesia católica para superarlos. La guerra en Ucrania fue uno de ellos: “Detengan la guerra, busquen la negociación, busquen la paz. Siempre es mejor una paz negociada que una guerra sin fin. La guerra siempre destruye, siempre”, dijo.

Desde Casa Santa Marta, un sencillo lugar para invitados en el Vaticano, Francisc o pensó en las mamás de aquellos soldados, en su mayoría muy jóvenes, que murieron en el campo de guerra.

“Yo pienso en las mamás; cuando reciben una carta que dice: ‘señora, tengo el honor de decirle que su hijo es héroe y le mando esta medalla’. La mamá en su corazón dice: no quiero la medalla, no quiero a un héroe, quiero a mi hijo", manifestó el sumo pontífice.

Las tragedias como las de Rusia y Ucrania ya la vivió la humanidad y no aprendimos, resaltó Francisco.

“Visito el 2 de noviembre uno de los cementerios militares, veo la edad de los chicos con 18, 19, 20 años. El desembarco en Normandía fue al principio de la liberación de Europa, pero quedaron 20.000 en la playa”, recordó el Papa.

ElPapa Francisco oró por la paz en todos los rincones del mundo y murió creyendo que sí era posible silenciar los cañones en el campo de batalla.

Además, recordó los duros momentos que han tenido que vivir los niños y niñas en Gaza y Ucrania: “Muchos chicos de Ucrania vienen aquí. ¿Usted sabe una cosa? Esos niños no saben sonreír. Yo les digo, a ver, se olvidaron de sonreír. Y esto es muy duro. Cuando un niño se olvida de sonreír es gravísimo, es muy grave”.

Contó también en ese momento el que fuera el máximo jerarca de la iglesia católica que “yo llamo todas las tardes a las 7:00 a la parroquia de Gaza; ahí hay 600 personas adentro y me cuentan lo que sucede ahí y es muy duro”.

Preguntado por la periodista O'Donnell sobre el creciente antisemitismo que se ha evidenciado recientemente en diferentes partes del mundo y qué propone para cambiarlo, el Papa Francisco enfatizó: “Toda ideología es mala; de derecha, de medio y de izquierda, toda. La ideología no es una idea, es algo peor y el antisemitismo es una ideología y es malo. El anti siempre es malo. Esas posturas de persecución, de condenar a priori no sirven para nada. Uno puede criticar tal gobierno, tal otro, el gobierno de Israel, el gobierno palestino... Puede criticar todo lo que quiera, pero no anti la raza. Ni anti palestino ni antisemita”.

¿Qué pensaba el Papa Francisco del cambio climático?

Sobre qué tanto le preocupa el cambio climático, el Papa Francisco manifestó que “lamentablemente hemos llegado a un punto en donde ya no podemos retornar y es triste y es lo que hay”.

El sumo pontífice también se refirió a la migración, especialmente a la que se ha vivido durante los últimos años en Estados Unidos y al debate que se ha generado sobre el cerrar las fronteras y limitar la migración.

“La solución es la migración, abrir las puertas a la migración. Para que sea una buena política migratoria tiene que tener cuatro cosas: que sean recibidos, acompañados, promovidos e integrados”, puntualizó.

ENTREVISTA CON CBS

EDITADO POR: JUAN CARLOS CALDERÓN MEDINA

NOTICIAS CARACOL