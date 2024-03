"No podemos permitir que el frente Jaime Martínez controle Jamundí": gobernadora del Valle

En diálogo con Noticias Caracol, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, habló sobre la situación de orden público que se vive en el departamento, especialmente en el municipio de Jamundí.



"Desde que iniciamos gobierno le exigimos al Ejército que teníamos que recuperar la institucionalidad en la zona rural de Jamundí. No puede haber ningún espacio vedado para la institucionalidad y por eso hemos venido avanzando con la fuerza pública", recalcó la gobernadora.

Sobre las acciones que ha venido realizando el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, Dilian Francisca Toro hizo un llamado al Ministerio de Defensa, pues este grupo ilegal "está en los procesos de paz y si están en los procesos de paz, pues no pueden evitar que la institucionalidad esté en esos sitios".

"El ministro de Defensa nos ha dicho que no importa que estén en diálogo de paz, que la seguridad no riñe con la paz. Con esto yo también estoy de acuerdo, no puede reñir con la paz. La seguridad de los ciudadanos la da el Ejército y la Policía. La zona rural de Jamundí tiene que tener el Ejército y la Policía, además de la inversión social", agregó la gobernadora.



Toro contó que "la comunidad cuenta que hay carnetización, que las personas no pueden ir sin casco, no pueden ir con el vidrio arriba (en los carros) porque inmediatamente dicen que tiene que parar. Es decir, allá quien opera es el frente Jaime Martínez y nosotros no podemos permitirlo".

Aunque la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por violencia en Jamundí, la situación es crítica también en municipios como Tuluá, Buenaventura y Dagua.

"En Tuluá hay una problemática de extorsión. Ese es un trabajo que se viene haciendo con unos los comandos antiextorsión de la Policía acompañados del Ejército. Estamos en el proceso de poder mejorar, porque realmente la seguridad del Valle del Cauca sí está muy comprometida por diferentes factores", agregó la gobernadora del Valle del Cauca.