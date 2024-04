La valerosa historia de joven que pasó de ser víctima del conflicto a miembro del Ejército

La Escuela de Infantería del Ejército Nacional cumplió 88 años. En su aniversario, se recuerdan los logros de una institución que ha formado a más de la mitad de los oficiales y suboficiales en la historia de la institución. Un dragoneante, por ejemplo, pasó de ser una víctima del conflicto a servir al país.

“Esto para mí es nuevo, yo nunca imaginaba estar acá”, dijo el dragoneante Johan Cifuentes, estudiante de la Escuela de Infantería, quien años atrás, en su infancia, solo veía un futuro de guerra e incertidumbre, pues creció en la cooperativa Meta, rodeado de guerrilla.

“La guerrilla llegaba y le prohibía a la gente hablar con el Ejército. Si usted les brindaba agua o les vendía una gallina, ya pasaba a ser un informante de ellos y había un problema”, mencionó.

El uniformado tuvo que salir desplazado por la violencia, junto a su familia, tras la pérdida de dos parientes arrebatados por la guerra. No pudo seguir estudiando y comenzó a trabajar. Al cumplir 18 años, prestó el servicio militar y su vida dio un giro.

“Estudié porque ellos me impulsaron. Yo termine mi bachillerato por medio del Ejército. Me gradué y en los cuatro años que llevo de soldado profesional me dan la oportunidad de que me manden a estudiar para suboficial y ya vamos”, relató el militar.

Dio un paso de vencedor y está en curso de ascenso en el alma máter del arma de infantería, la columna vertebral del Ejército Nacional. Por estas aulas han pasado hombres y mujeres que han pasado por la primera línea del campo de combate para capacitarse y entrenarse en planeamiento, preparación y ejecución de las capacidades del arma de infantería.

“Fortalecemos todo el conocimiento en planeamiento, en armas básicas de infantería, en derechos humanos, derecho internacional humanitario, manejo de tropas y conducción en nuestras unidades en el área de combate”, informó el coronel Néstor Corzo, director de la Escuela de Infantería del Ejército Nacional.

La escuela lleva 88 años formando a aquellos oficiales y suboficiales que lideran las operaciones militares más importantes del país, bajo nuevos modelos, tecnología, armamento y doctrina militar moderna del arma de infantería.

