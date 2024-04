Entrevista con miss Buenos Aires, reina de 60 años: “Al principio sentía temor”

Alejandra Rodríguez es la ganadora del certamen Miss Buenos Aires. Esta mujer se ha vuelto tendencia, pues con 60 años luce increíblemente joven y bella.

¿Cómo consiguió ser Miss Buenos Aires?

Alejandra Rodríguez expresó que este 2024 se permitió a las mujeres concursar sin requisito alguno.

“Nos inscribimos mujeres de entre 18 y 73 años. Tampoco había requisitos de talla, peso y altura. Es decir que fue un certamen totalmente inclusivo”, indicó la miss.

Pese a que nunca fue un sueño participar en el concurso, la reina de belleza expresó que decidió atreverse con el fin de hacer algo diferente.

Publicidad

“Una amiga también se presentó, me animé, lo hice y terminé siendo Miss Buenos Aires”, acotó.

Esta abogada y periodista señaló que uno de los mayores obstáculos en el proceso fue superar el miedo a los estereotipos. Por fortuna, al compartir su paso por el certamen solo recibió mensajes de apoyo.

Publicidad

“Yo al principio tenía como un temor en contarlo, justamente por las reacciones. Y me sorprendió gratamente de parte de mi familia, amigos y compañeros de trabajo que todo fue muy positivo, por lo que me decidí y alenté”, subrayó.