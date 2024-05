Presentadora de Noticias Caracol dio tremendo piropo al Ojo de la Noche en plena emisión

La presentadora de Noticias Caracol Alejandra Giraldo le dijo tremendo piropo al Ojo de la Noche Edward Porras. Todo ocurrió en la emisión de las cinco de la mañana de este informativo.

Tras concluir la presentación de la sección del clima, la comunicadora dio paso al Ojo de la Noche, no sin antes decirle unas halagadoras palabras.

“Y a esta hora volvemos a saludar a nuestro caballero de la noche, mi amor platónico, con nuevas historias”, dijo Alejandra Giraldo.

Edward Porras no dudó en esbozar una gran sonrisa y respondió al halago con un “tan bonita, Alejandra”, para posteriormente continuar con su sección.

Esta no es la única ocasión en la que una presentadora de Noticias Caracol le saca risas al Ojo de la Noche, pues anteriormente,Ana Milena Gutiérrez confundió el apellido del reportero.

“Vamos con nuestro Ojo de la noche, Edward Perras… Edward Porras, que nos cuenta qué pasó en Bogotá mientras la mayoría. No, ya…”, se le escuchó decir a la presentadora de Noticias Caracol, quien no pudo terminar la frase porque la invadió un ataque de risa.

En la pantalla se lograba apreciar a Edward Porras, quien con una sonrisa responde: “Ya no pudo, Ana Milena, no importa”, y como si hace un par de segundos no hubiera sucedido nada, el Ojo de la Noche procedió a presentar su primer informe.

