Influencer casi pierde los pies en medio de reto: "Tenía tres dedos oscuros"

Una influencer brasileña conocida en sus redes sociales como “Mc Thammy” realizó un reto con otros dos creadores de contenido que consistía en meter los pies en canecas llenas de hielo con sal durante 15 minutos. El que aguantara más sería el ganador del reto. Lo que ellos no sabían es que esta práctica es riesgosa por las bajas temperaturas que conservan las canecas. Efectivamente, les trajo repercusiones en su salud.



La tendencia de algunos creadores de contenido por hacer crecer sus números los lleva a aceptar toda clases de desafíos extremos para mostrarlos en sus redes sociales.

Los jóvenes que acompañaban en la grabación a la influencer eran Teus Neiff y Artur Braz. Los tres realizaron la peligroso actividad y, cuando acabaron, fueron trasladados directo a un hospital.

Thammy dijo que al principio mantener los pies sobre el hielo fue muy doloroso, pero, al pasar los minutos, no sentía sus piernas; el frío hizo que perdiera sensibilidad y que no sintiera dolor, por lo que pudo completar el reto.

En su momento fue algo que vio normal e incluso confortable porque así pudo completar el reto para sus seguidores, pero la preocupación llegó cuando debió salir de las canecas: “Cuando saqué el pie del hielo, sentí un dolor que nunca antes había sentido. Definitivamente fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Mi pie tenía tres dedos oscuros, como si no hubiera circulación sanguínea y parecía como si estuviera congelado, no se movía, ni siquiera podía salir del cubo”.

Luego de ver la gravedad de la situación, se dirigió al hospital donde el doctor le dijo que si hubiera dejado sus pies algunos minutos más, los habría perdido.

No obstante, las preocupaciones no terminaron ahí, ya que tres de sus dedos se encontraban muy comprometidos por la falta de circulación de sangre. “Tenía mucho miedo”, aseguró la mujer luego de ver las consecuencias del peligroso reto.

Estas tenencias hacen parte de un reality show organizado por otro influencer que realiza peligrosos retos e invita a otros creadores de contenido (estrategia para atraer más público y views). El fin de dichos retos es poner a prueba las capacidades de las personas a cambio de dinero.

La influencer luego de poner su integridad física en riesgo, hizo una reflexión sobre lo sucedido: “No entendí que me estaba lastimando durante la carrera. ¿Quién en su sano juicio querría hacerse daño por dinero? Cien mil reales no me daría un pie nuevo”.