Influencer La Tremenda confesó que drogó, golpeó y abusó de su esposo: "Casi lo mato"

Dailyn Montañez, influencer conocida como La Tremenda, generó polémica en redes sociales después de que confesó haber drogado, golpeado y abusado de su esposo, Jordan Galván. La creadora de contenido se justificó diciendo que hizo todo eso porque su pareja no le cumplía una fantasía sexual.

Cuando Mariam Obregón, youtuber que entrevistó a la pareja, le preguntó a la influencer cuál era su fantasía, Jordan dijo que su esposa siempre quiso practicarle sexo anal. "Pero él no se deja, no le gusta. ¿Será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?", recalcó la mujer.



Dailyn narró que un día amigo le dio una sustancia y ella la echó en el trago de su pareja. "Dele de tomar esto en el trago. Tranquila, que él cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted le quiera hacer", fueron las palabras de ese sujeto.

Cuando llegaron a la casa, dice La Tremenda, le realizó la práctica sexual a su esposo sin su consentimiento. "Él ni siquiera reaccionaba. Yo lo movía, le pegaba y nada", aseguró.

Entre risas, la mujer mencionó que le quitó la ropa a su compañero sentimental y lo depiló para posteriormente cumplir su fantasía. Jordan Galván afirmó que no recuerda nada de lo que le hizo su pareja.

"Yo no sabía. Yo me levanté, tenía calor, me fui a bañar y cuando me estoy lavando (se tocó el cuerpo) dije: 'Ay, ¿qué pasó ayer? Me violaron'", expresó el esposo de La Tremenda.

"Casi lo mato", puntualizó la creadora de contenido.



Las palabras de La Tremenda desataron un sinnúmero de críticas. "Qué tristeza de sociedad. En serio, ¿cómo es posible que normalicen un abuso?", "terrible. No es funar, no es sensibilidad o polémica, es un DELITO lo que ella está confesando ahí. Es serio el asunto" y "imagínense que el caso fuera al revés. Ya estaría viral. Ningún tipo de maltrato, violencia o abuso tiene justificación, sea de parte de quien sea. Y esta 'influencer' quiere normalizarlo como si no pudiera tener un efecto más allá. La realidad es que pocos saben del significado de la palabra 'influenciar'. Hacen famoso a cualquiera", fueron algunas opiniones.